션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

기사입력 2025-11-06 13:40


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 지누션 션이 자신을 둘러싼 소문에 대해 해명했다.

5일 션의 개인 채널에는 '이성미가 병원에서 암판정 받고도 행복했던 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 이성미는 "너는 그렇게 뛰기만 하는데 돈은 훔치는 거냐"라고 물었다.

션은 "'부모님이 정말 부자다', '회사(YG엔터테인먼트)에 큰 주식을 갖고 있다'는 등 여러 추측을 하는데 다 아니다. 지누션 저작권도 한달에 몇십만원"이라고 해명했다.


션은 "정말 신기하게도 내가 돈을 쌓아두고 돕는 게 아니라 돕겠다는 마음을 먹으면 정말 그 돈이 들어온다. 결혼하고 둘째가 태어났을 무렵 몇십억원을 만질 기회가 있었다. 결과적으로 그 돈을 갖지 못했지만, 지금 생각해보면 그때 그 돈을 가졌다면 감당하지 못하고 진짜 의미 없이 썼을 수도 있다. 많은 분들이 지금 내 삶만 보고 얼마나 부자이길래 그렇게 기부하냐고 하지만 사실 내 삶은 결코 평탄하지 않았다. 이 모든 게 은혜"라고 말했다.

션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 네 자녀를 두고 있다. 그는 루게릭 병원 설립을 비롯해 다양한 기부와 봉사활동에 앞장서며 연예계 대표 선행천사로 인정받고 있다. 지금까지 션이 기부한 금액은 약 65억원에 달하는 것으로 알려졌다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

