'문경찬♥' 박소영, 첫 시험관 결과 '비임신'…"아쉽지만 다시 도전할 것"

기사입력 2025-11-06 14:15


'문경찬♥' 박소영, 첫 시험관 결과 '비임신'…"아쉽지만 다시 도전할 …

'문경찬♥' 박소영, 첫 시험관 결과 '비임신'…"아쉽지만 다시 도전할 …

'문경찬♥' 박소영, 첫 시험관 결과 '비임신'…"아쉽지만 다시 도전할 …

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 박소영이 첫 시험관 시술 결과를 솔직하게 공개했다.

5일 유튜브 채널 '주부됐쏘영'에는 '5일 배양 이식 후기(눈사람 배아) | 눈사람 배아 이식, 이식 후 증상, 피검사, 얼리테스트기' 라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 박소영은 "(배아) 이식을 잘하고 왔다"며 밝은 마음으로 시작했다.

이식 3일 차까지는 큰 변화 없이 아랫배가 찌릿한 느낌, 주사 부위의 욱신거림 등이 있었다고 설명했다.

이어 "2일 차에는 지방에 갔다 왔다. 기차를 타고 갔는데 허리가 너무 아프더라"며 "잘 때는 더위를 많이 타는 느낌도 있었다"고 시술 후 몸의 반응을 솔직하게 전했다.

이식 7일 차가 되자 박소영은 조심스레 임신테스트기를 확인했다.

하지만 결과는 임신을 뜻하는 두 줄이 아닌 한 줄이었다.

박소영은 "깨끗한 한 줄이다. 아쉽다"라며 실망감을 감추지 못했다.


이후 남편과 함께 병원을 찾아 받은 정식 피검사에서도 비임신 결과가 나왔다.

남편 문경찬은 박소영 곁에서 "다음에 더 열심히 노력하자. 힘내자"며 다정하게 위로했다.

박소영은 "이번에 배아 상태가 최상급으로 아주 좋았다"며 희망을 전했고, 문경찬도 "첫 도전에 이렇게 좋은 배아가 나왔다는 건 앞으로도 좋을 거라는 예감이 든다"며 용기를 북돋았다.

박소영은 지난해 12월 전 야구선수 문경찬과 결혼했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

4.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

5.

크레용팝 웨이, '10kg 감량' 현아 저격 "또 요요올 것"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

4.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

5.

크레용팝 웨이, '10kg 감량' 현아 저격 "또 요요올 것"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

혹시 내년에도 한화? 폰세, 美 냉혹한 평가 "KBO에서 에이스 대우 받는게…"

3.

"폰세-앤더슨, 선발투수로 ML 계약 가능" 美, 그런데 NPB 스타들은 1억달러 호가

4.

토트넘 눈물 엉엉, 손흥민 다시 돌아와줘...토트넘 훗스퍼 스타디움 텅텅 비어 '초유의 티켓 할인'→"상품 판매 정말 심각, 절반 수준"

5.

9개 구단 절망? 폰세 빅리그급 아닌가 → "돈 벌고 싶으면 한국서 에이스 노릇하는 게 나을수도" MLB닷컴의 현실적 충고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.