'e스포츠와 AI, 교육의 접목' 한국AI스마트체육미래포럼, 지스타에서 …

기사입력 2025-11-06 16:39


이재명 정부의 국정과제인 'e스포츠 진흥재단 및 e스포츠 박물관 설립'을 구체화하기 위해 학계와 산업계가 머리를 맞댄다.

한국AI스마트체육미래포럼(공동대표 이재성·전제철)은 국제 게임 전시회 '지스타 2025'가 열리는 부산 벡스코에서 15일 창립 기념 정책 세미나를 개최한다고 밝혔다.

이번 세미나는 '인공지능 시대, e스포츠 교육의 표준화 및 교원 양성 방안'을 주제로, 인공지능(AI) 기술을 활용한 스마트 체육과 e스포츠 교육을 공교육 체계에 도입하고, 관련 산업 생태계를 육성하기 위한 정책적 대안을 논의한다.

포럼 공동대표를 맡은 전제철 부산교육대학교 총장 임용예정자는 "AI 기술을 활용한 스마트 체육은 학생들의 건강 증진뿐 아니라 디지털 격차 해소와 창의적 인재 양성의 핵심 요소가 될 것"이라며 "대통령의 국정과제를 교육 현장에서 성공적으로 실현하기 위해 학계의 역량을 결집하겠다"고 밝혔다.

공동대표인 이재성 전 민주당 부산시당위원장(전 이재명 후보직속 AI강국위원장)은 "AI 산업과 교육이 결합된 스마트체육은 부산이 해양·조선·국방 AI 세계 1위 도시로 도약하는 핵심 기반"이라며 "AI 3대 강국 실현의 핵심은 인재 양성이며, 이번 지스타 세미나는 정부 국정과제 이행의 실질적 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

한국AI스마트체육미래포럼은 이번 세미나를 시작으로 AI 스마트 체육교육 표준화, e스포츠 진흥재단 설립 및 박물관 건립을 위한 정책 연구, 법안 발의 및 정부·지자체 협력체계 구축 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

한편 이재성 공동대표는 최근 부산시장 출마를 공식 선언하고 "부산을 AI와 e스포츠 산업의 남부 관문으로 성장시키겠다"라고 밝히는 등 지역 발전을 위한 행보를 이어가고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

