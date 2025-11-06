'던파 페스티벌', '던전앤파이터' IP 20주년 맞아 22~23일 킨텍…

'던파 페스티벌', '던전앤파이터' IP 20주년 맞아 22~23일 킨텍스에서 개최

기사입력 2025-11-06 16:43


넥슨은 '던전앤파이터(이하 던파)'의 대표 오프라인 행사 '던파 페스티벌'의 사전 안내 페이지를 오픈하고 상세 프로그램을 6일 공개했다.

이번 '던파 페스티벌'은 11월 22~23일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 개최되며, '20th ANNIVERSARY' 부제 아래 20년간의 서비스 여정을 되돌아보고 이용자와 소통하는 자리로 마련된다.

우선 행사 첫날인 22일에는 겨울 업데이트를 발표하는 쇼케이스를 진행하고, '던파'의 대표 2차 창작 행사 '플레이마켓 시즌 7'을 운영한다. 쇼케이스는 오후 7시부터 현장 발표로 진행되며, 성승헌 캐스터가 진행을 맡고 네오플 박종민 총괄 디렉터가 무대에 올라 2026년 상반기 업데이트 계획과 세부 콘텐츠를 발표한다. 쇼케이스는 '던파' 공식 유튜브 채널에서도 동시 생중계 된다.

23일 2일차에는 20주년 기념 콘서트, '던파' 전문가들과 함께 신규 콘텐츠를 분석하는 '콘텐츠 미리보기', 파핑파핑 미니게임 최강자전 등 각종 이용자 참여형 이벤트를 더한 다양한 무대 행사를 선보인다.

이와 함께 지난 20년의 업데이트 기록을 한눈에 살펴보는 미디어 아트 전시존 'History of ARAD', 각종 미니게임을 즐길 수 있는 '모험가vs스노우메이지', 공식 굿즈 스토어 등 다양한 프로그램을 양일간 상시 운영한다.

이번 '던파 페스티벌'에서는 20주년을 기념해 '던파 모바일', '카잔', '사이퍼즈' 등 DNF IP를 한자리에서 만나볼 수 있는 '던파 페스티벌 EX' DNF 통합 IP 축제를 진행한다. DNF IP를 바탕으로 한 미니게임 체험 및 OST 청음존, 세계관 관계도 전시존, 글로벌 인기 IP '월리를 찾아라!'와의 컬래버레이션 전시존 등 '던파' IP를 입체적으로 체험할 수 있는 다양한 현장 프로그램을 만나볼 수 있으며, 메인 스테이지에서는 치지직 스트리머들이 다수 방문해 특별 무대를 선보일 예정이다.

'던파 페스티벌' 입장권 예매는 7일 오픈하며, 1일차 입장권은 오후 7시, 2일차 입장권은 오후 9시부터 티켓링크에서 예매할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

