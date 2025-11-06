"진짜 잘 어울리네"..'조각도시' 표예진, 지창욱과 애틋 케미→특급 존재감

기사입력 2025-11-06 16:54


"진짜 잘 어울리네"..'조각도시' 표예진, 지창욱과 애틋 케미→특급 존…

"진짜 잘 어울리네"..'조각도시' 표예진, 지창욱과 애틋 케미→특급 존…

"진짜 잘 어울리네"..'조각도시' 표예진, 지창욱과 애틋 케미→특급 존…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 표예진이 '조각도시'에서 강렬한 인상을 남겼다.

표예진이 지난 5일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'에 특별 출연, 깊은 인상을 남기며 극의 몰입도를 높였다. '조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수 분)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마다. 현재 4회까지 공개된 가운데, 초반 주요 서사를 이끈 표예진의 활약이 눈길을 끌었다.

표예진은 태중의 연인이자 따뜻한 내면을 지닌 '수지'로 등장했다. 성실하게 살아가고 있는 태중을 곁에서 지지하고 응원하며 예쁘게 사랑을 이어가던 수지지만, 이내 행복이 한순간에 무너지는 사건을 마주하게 된다. 태중이 갑작스럽게 살인 사건의 범인으로 체포된 것. 수지는 그에 대한 믿음으로 무죄를 입증하기 위해 애썼지만, 결국 확실한 증거들 앞에서 무너졌고 마음을 접게 됐다.

이처럼 표예진은 행복했던 두 사람의 모습부터 서서히 무너져 내리는 과정까지 믿음과 의심, 사랑과 체념이 교차하는 수지의 복잡한 감정을 섬세하게 그려냈다. 눈빛, 목소리, 미세한 몸짓까지 감정을 오롯이 드러내는 탁월한 연기력으로 순식간에 시청자들을 극에 빠져들게 만들었다.

특히 지창욱과의 케미스트리도 돋보였다. 변화하는 관계를 유려하게 그려내면서도 작품의 감정선을 단단히 지탱하며 완성도를 높였다. 표예진의 열연 덕분에 극 중 태중의 서사가 깊어진 것은 물론, 그의 불행과 고통이 한층 선명하게 표현됐다. 존재 자체가 극적인 효과를 더하며 앞으로 펼쳐질 전개에 더욱 집중하게 만들었다는 평이다.

'조각도시'의 서사를 강렬하게 열어내며 특별출연 그 이상의 존재감을 보여준 표예진. 표예진의 활약은 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'에서 이어질 예정이다. '모범택시'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시 회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈 분)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 시즌 3까지 이어지며 두터운 팬층을 확보한 만큼 한층 성장한 '고은' 역으로 다시 돌아오는 표예진에게도 기대가 쏠린다.

표예진은 장르를 넘나드는 유연한 연기력과 대체할 수 없는 존재감으로 매 작품마다 새로운 캐릭터를 탄생시켰다. '조각도시'에 여운을 더한 채 '모범택시3'로 향하는 그의 행보와 예견된 활약에 귀추가 주목된다.

한편, 표예진 주연 SBS '모범택시3'는 21일 오후 9시 50분 첫 방송될 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

2.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

5.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

연예 많이본뉴스
1.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

2.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

5.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

토트넘 역대 최고 영입 손흥민의 미친 위엄...홀란-더 브라위너-발락과 나란히 "분데스→EPL 이적 모범 사례"

3.

초대박! 뎀벨레→이강인 'PSG 에이스 교체' 현실화…"LEE 움직임 다이내믹하네" 佛도 호평일색

4.

우와 대한민국 전체가 본 수준! → 월드시리즈 7차전 5100만명이 봤다! 오타니+야마모토 출동 34년 만에 신기록

5.

CYA 투수 못 보낸다! '선수단 박사' 새 감독에 김하성도 잡는다면, '완전체' ATL 부활을 꿈꾸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.