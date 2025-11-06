엔씨소프트, 한국MS와 신작 '신더시티' 개발을 위한 기술 협력 MOU 체결

기사입력 2025-11-06 17:15


엔씨소프트, 한국MS와 신작 '신더시티' 개발을 위한 기술 협력 MOU …



엔씨소프트는 한국마이크로소프트와 신작 '신더시티(CINDER CITY)' 개발을 위한 기술 협력 MOU를 체결했다고 6일 밝혔다.

'신더시티'는 엔씨소프트의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈가 2026년 런칭을 목표로 개발중인 '오픈월드 택티컬 슈터(Tactical Shooter)' 장르 신작이다.

양 사는 AI 시대에 맞춰 게임 개발 생태계를 함께 설계하고 구현해 나갈 계획이다. 이번 MOU를 통해 '신더시티' 개발 과정에서 클라우드 플랫폼 애저(Azure)와 애저 오픈AI(Azure OpenAI) 기술 도입, 코파일럿 스튜디오를 활용한 공동 시장 진출 전략 수립 등 다방면으로 협력한다고 전했다. 특히 한국마이크로소프트는 빅파이어 게임즈 개발팀과의 기술 교류, 프리뷰 프로그램 참여 등을 통해 실질적인 기술 협력을 지원한다.

빅파이어 게임즈 배재현 대표는 "마이크로소프트는 혁신적인 기술을 바탕으로 게임 개발에 안정성과 확장성을 부여하는 파트너"라며 "애저와 코파일럿 스튜디오 등 첨단 기술을 활용해 '신더시티'를 글로벌 이용자를 만족시킬 수 있는 게임으로 완성할 것"이라고 말했다.

한국마이크로소프트 조원우 대표는 "엔씨소프트는 창의성과 기술력을 겸비한 글로벌 게임 리더로, 이번 협업을 통해 AI 기반 게임 개발의 새로운 지평을 함께 열어갈 것으로 기대한다"며, "마이크로소프트는 단순한 기술 제공을 넘어, 파트너로서 엔씨소프트의 글로벌 도약을 다방면으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

한편 엔씨소프트는 오는 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임 전시회 '지스타 2025'에 '신더시티'를 시연 게임으로 출품한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

2.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

5.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

연예 많이본뉴스
1.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

2.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

5.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

토트넘 역대 최고 영입 손흥민의 미친 위엄...홀란-더 브라위너-발락과 나란히 "분데스→EPL 이적 모범 사례"

3.

초대박! 뎀벨레→이강인 'PSG 에이스 교체' 현실화…"LEE 움직임 다이내믹하네" 佛도 호평일색

4.

우와 대한민국 전체가 본 수준! → 월드시리즈 7차전 5100만명이 봤다! 오타니+야마모토 출동 34년 만에 신기록

5.

CYA 투수 못 보낸다! '선수단 박사' 새 감독에 김하성도 잡는다면, '완전체' ATL 부활을 꿈꾸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.