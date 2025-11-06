김종국 눈에 들어온 ♥비연예이 아내 "눈은 작아도 볼 건 다 봐"(옥문아)

[스포츠조선 김소희 기자]가수 김종국이 '작은 눈' 때문에 겪은 웃픈(?) 비행기 에피소드를 공개했다.6일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에서는 80년대 여신에서 국민 엄마로 돌아온 배우 정애리, 금보라가 옥탑방 손님으로 찾아왔다.이

이날 양세찬은 김종국이 작은 눈으로 겪은 비행기 일화를 전했다. 그는 "종국이 형이 눈이 작지 않냐. 예전에 비행기에서 눈 뜨고 영화를 보고 있는데 승무원이 자는 줄 알고 이불을 덮어줬다더라"고 폭로했다.

이에 김종국은 "맞다. 이불을 덮어주시고 모니터도 꺼주셨다"며 "승무원 분이 무안하실까 봐 그냥 자는 척했다. '안 잤다'고 하면 얼마나 민망하시겠냐"며 웃었다.


김종국의 이야기를 들은 금보라는 그의 눈매를 한참 바라보다 "눈이 작긴 작다"고 솔직하게 말해 폭소를 자아냈다. 이어 "그래도 자기 눈에 들어오는 여자와 결혼하지 않았냐"고 너스레를 떨었고, 김종국은 "맞다. 작아도 볼 건 다 본다"며 아내를 향한 애정을 드러내 훈훈함을 더했다.

한편 김종국은 지난 9월 서울 모처에서 비연예인 여자친구와 비공개 결혼식을 올렸다.

