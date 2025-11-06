한가인, 무슨 말 들었길래 '몸서리'→"차라리 조롱이 나아, 나 좀 짓밟…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한가인이 유튜브 채널을 통해 솔직하고 유쾌한 입담을 뽐냈다.
남편 연정훈과의 애칭부터 '깍쟁이' 이미지에 대한 억울함, 그리고 44세에 도전한 아이돌 메이크업까지 화장보다 더 진솔한 한가인의 매력이 드러났다.
|
메이크업을 맡은 윤소정 원장은 "한가인은 눈이 동그랗고 속눈썹이 정말 길다. 시선을 뒤로 자연스럽게 빼주는 게 포인트"라고 조언했다. 이에 한가인은 "모든 털이 좀 길어요"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.
윤 원장은 "오늘은 배우 한가인 님을 아이돌처럼 표현해보고 싶다"며 아이브, 트와이스 등 걸그룹 담당 노하우를 녹여 메이크업을 완성했다. 그는 "메이크업은 예쁨을 계산해야 한다. 그 사람의 예쁨을 뽑아내는 작업"이라며 집중했고, 한가인은 "저는 뷰티 상식이 1도 없어요"라며 쑥스러워했다.
메이크업 중 대화는 자연스럽게 남편 연정훈 이야기로 이어졌다. 한가인은 "제가 순한 강아지상이라 신혼 때 남편이 '순둥이'라고 불렀다"고 웃으며 "근데 사람들은 저를 깍쟁이처럼 본다. 말도 따박따박 따질 것 같다고 한다"고 속내를 밝혔다.
|
스태프가 "이렇게 예쁜데 털털하기까지 하면 사기 아니냐"고 하자, 한가인은 "이런 분위기 너무 힘들다. 차라리 조롱이 낫다. 나 좀 짓밟아 달라"고 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다.
'아이브' 담당 메이크업 아티스트에게 아이돌 메이크업을 받은 한가인은 변신 후 "진짜 아이돌 같다"는 칭찬 세례를 받았다. 이에 그는 "받아줄 곳이 없다. 애 있는 줌마돌을 누가 데뷔시켜주겠냐"며 웃었다. 또 "처음부터 아이돌로 캐스팅됐다면 아예 못 했을 거다. 너무 부담스러워서 엄두가 안 났을 것 같다"고 솔직히 말했다.
한가인은 "배우는 자연스러움이 중요하고, 아이돌은 순간의 완성도가 중요하더라"며 "그래도 변신은 즐겁다. 새로운 나를 발견하는 기분"이라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com