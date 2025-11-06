금보라 "막내 아들, 4년째 혼전동거..명품선물 해주며 전폭 지원"(옥문…

금보라 "막내 아들, 4년째 혼전동거..명품선물 해주며 전폭 지원"(옥문아)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 금보라가 아들의 근황을 공개했다.

6일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')에는 80년대 여신에서 국민 엄마로 돌아온 배우 정애리, 금보라가 옥탑방 손님으로 찾아왔다.

이날 금보라는 미혼인 송은이, 김숙에게 "그냥 혼자 살아라. 혼자 살다가 '이 친구와 한 번 살아봐도 되겠다'는 생각이 들면 그때 살아도 늦지 않다"며 현실적인 조언을 건넸다.

이어 금보라는 "내가 우리 아들들에게도 이야기한다. 아들한테 '왜 결혼 안 하니?'라고 물으면 '엄마처럼 이혼할까 봐'라고 하더라"며 솔직하게 말했다. 이어 "그땐 20대여서 그랬던 건데, 30대가 되니까 또 물었다. 그랬더니 '엄마, 결혼을 어떻게 하냐. 서울에 집도 없고, 내가 돈을 많이 버는 것도 아닌데 여자가 뭘 보고 오겠냐'고 하더라"고 전해 공감을 샀다.


그러면서 금보라는 "막내는 지금 동거하고 있다. 벌써 4년째다"라며 깜짝 고백을 해 현장을 술렁이게 했다. 이에 홍진경은 "그분 프라이버시가 있는데 무슨 동거까지 이야기하시냐"며 당황했고, 금보라는 "나는 좋아서 그렇다. 둘이 행복하게 잘 살고 있지 않냐. 내가 줄 수 없는 행복을 여친에게서 받는 거다"라며 쿨한 엄마 면모를 보였다.

또한 금보라는 "내가 그 여친한테 정말 잘한다. 명품도 사주고 선물도 한다. 나는 전화도 안 한다. 둘이 잘 사니까"라며 아들의 연애를 전폭적으로 지지하는 '찐' 엄마의 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

한편, 금보라는 지난 1989년 사업가와 결혼했지만 2002년 파경을 맞았다. 이후 2005년 회사원과 재혼, 슬하에 3남 2녀를 뒀다.

