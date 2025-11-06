박봄, 치료 전념 중이라더니..YG 저격 2주 만에 '왕눈이 셀카' SN…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 2NE1 멤버 박봄이 밝은 근황을 공개했다.
특히 박봄은 자신을 "박봄 엘리자베스"로 소개해 팬들의 궁금증을 불러일으켰다. 그는 지난 3월에도 "안녕하세요. 제가 진짜 엘리자베스 박봄이 되었습니다. 감사합니다. 사랑합니다"라고 밝힌 바 있다.
이후 논란이 이어지자, 23일 박봄 소속사 디네이션엔터테인먼트는 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며, SNS에 업로드한 고소정은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.
또한 24일에는 "현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황"이라며 "SNS 게시글이 여러 경로를 통해 확산되면서 사실과 다르게 해석되거나 불필요한 오해가 발생하고 있다. 이로 인해 박봄 본인은 물론, 가족과 지인들에게까지 피해가 번지고 있다"고 전했다. 이어 "게시물에 대한 무분별한 공유를 자제해 달라. 언론 관계자 여러분께도 보도를 자제해 주실 것을 정중히 요청드린다"고 덧붙였다.