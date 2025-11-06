박봄, 치료 전념 중이라더니..YG 저격 2주 만에 '왕눈이 셀카' SN…

박봄, 치료 전념 중이라더니..YG 저격 2주 만에 '왕눈이 셀카' SNS 재개

기사입력 2025-11-06 23:37


[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 2NE1 멤버 박봄이 밝은 근황을 공개했다.

6일 박봄은 자신의 SNS 계정에 "박봄♥ #박봄 #bompark #parkbom #bomparkelizabeth"라는 글과 함께 셀카 세 장을 게시했다.

공개된 사진 속 박봄은 검정색 슬리브리스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 특히 강조된 아이 메이크업과 또렷한 속눈썹, 화려한 볼터치와 도톰한 입술이 시선을 사로잡으며 여전히 인형 같은 비주얼을 자랑했다.

특히 박봄은 자신을 "박봄 엘리자베스"로 소개해 팬들의 궁금증을 불러일으켰다. 그는 지난 3월에도 "안녕하세요. 제가 진짜 엘리자베스 박봄이 되었습니다. 감사합니다. 사랑합니다"라고 밝힌 바 있다.


한편, 박봄은 지난달 22일 YG 총괄 프로듀서 양현석이 2NE1 활동 당시 수익금을 지급하지 않았다며 양현석을 상대로 한 고소장을 공개하며 논란을 빚었다. 박봄은 당시 SNS를 통해 "외모를 XX처럼 만들어놨다고 함. 왜냐면 놀리느라고. 생각해보니 YG에서 성형을 해준 적이 한 번도 없음. 한두 개는 내 돈으로 한 것임"이라며 "한번은 갑자기 미안하다고 계단 위에서 그러면서 성형을 주제로 나를 팔았다고 했다"고 주장했다.

또한 그는 "YG 곡 전체를 내가 썼다. 한 곡 빼고 다 내가 만들었는데, 돈도 안 주고 크레딧에는 내 이름을 찾기 어렵다"며 "노래만 죽어라 하고 잘해도 본전이었다. CF 4321개가 들어왔는데, 이번에 내 이름으로 들어온 건 61개뿐"이라고 토로했다.

이후 논란이 이어지자, 23일 박봄 소속사 디네이션엔터테인먼트는 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며, SNS에 업로드한 고소정은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.

또한 24일에는 "현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황"이라며 "SNS 게시글이 여러 경로를 통해 확산되면서 사실과 다르게 해석되거나 불필요한 오해가 발생하고 있다. 이로 인해 박봄 본인은 물론, 가족과 지인들에게까지 피해가 번지고 있다"고 전했다. 이어 "게시물에 대한 무분별한 공유를 자제해 달라. 언론 관계자 여러분께도 보도를 자제해 주실 것을 정중히 요청드린다"고 덧붙였다.

