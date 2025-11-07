박수홍, '협박 피소' 결국 무혐의…"연예인 이미지 이용한 무고"

기사입력 2025-11-07 09:21


박수홍, '협박 피소' 결국 무혐의…"연예인 이미지 이용한 무고"
사진=연합뉴스

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박수홍이 협박 혐의로 고소당했던 사건에서 무혐의 처분을 받았다.

7일 박수홍의 법률대리를 맡고 있는 법무법인 태하 채의준 변호사는 "올해 7월 협박 혐의로 피소됐던 박수홍 씨가 최근 경찰로부터 '혐의 없음'(무혐의) 결정을 받았다"고 밝혔다.

서울 강남경찰서는 식품업체 대표 A씨가 "박수홍에게 협박을 당했다"며 제출한 고소 사건을 검토한 끝에 불송치 결정을 내렸다.

채 변호사는 "박수홍 씨의 협박 혐의는 사실무근임이 명백하게 드러난 것이며, 이는 당연한 결과"라고 설명했다.

특히 고소인 A씨의 주장 자체가 성립되지 않았다고 강조했다. 채 변호사는 "A씨는 '과거 박수홍의 법률대리인에게 협박성 발언을 들었다'고 주장했다"며 "정작 박수홍으로부터 직접 들은 말도 없고, 박수홍이 그런 취지의 발언을 지시한 사실도 없음에도 박수홍을 상대로 고소한 것"이라고 지적했다.

이어 "이는 유명 연예인이라는 지위를 이용해 압박하려는 행위로 보이며, 명백한 무고"라고 목소리를 높였다.

박수홍 측은 앞서 2023년 9월 A씨와 업체를 상대로, 박수홍의 얼굴을 1년 넘게 무단 광고에 사용한 데 대해 약 5억 원 상당의 약정금 청구 소송을 제기했다.

해당 사건은 현재 수원지법 성남지원에서 심리 중이며, 법원이 화해를 권고했지만 양측의 입장 차이가 좁혀지지 않은 상태다.


채 변호사는 "A씨는 '박수홍에게 모델료 일부를 지급하라'는 법원의 화해 결정도 거부했다"며 "그런 그가 2년 만에 협박 주장을 제기한 것은 터무니없는 억지"라고 말했다.

이어 "A씨의 주장이 허위라는 점이 경찰 조사로 명확해진 만큼, 향후 박수홍의 명예를 훼손하는 모든 행위에 대해 단호히 법적 대응을 준비할 것"이라고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG가 '롤렉스 폭탄'을 던졌다. KS MVP 롤렉스 고정. 다른 구단 MVP 선물도 나올까

2.

英 BBC도 대서특필, "손흥민 대실패 위기" 구해낸 진정한 스승, 드디어 토트넘 복귀 예고..."EPL 너무 그리워, 돌아가고 싶다"

3.

英 단독 보도! "수준 이하" 손흥민 떠나고, 폭싹 무너졌네..."역대 최악 공격" 토트넘 반등시킬 구세주 온다 "1월 영입 준비 완료"

4.

英 매체 충격 지적! "포체티노가 손흥민 트로피 폄하"→토트넘 감독 복귀 가능성…"프랭크 기대에 못 미치면 현실화"

5.

오타니가 치면 '문샷' 톱10에 무려 4개, 50-50 홈런볼 64억이었는데...143m 장외포는 얼마?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.