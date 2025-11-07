박위♥송지은, 결혼 1년만 전한 특별한 소식..터키로 '첫 성지순례'

기사입력 2025-11-07 10:24


박위♥송지은, 결혼 1년만 전한 특별한 소식..터키로 '첫 성지순례'

[스포츠조선 정유나 기자] 박위 송지은 부부가 터키로 특별한 여행을 떠났다.

송지은은 지난 6일 "올해의 특별한 여정"이라며 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 박위와 송지은 부부가 터키에서 생애 첫 성지순례를 하고 있는 모습이 담겨있다. 송지은은 휠체어에 앉은 박위의 손을 꼭 잡고 기도하는 모습. 마치 영화의 한 장면 같은 경건한 분위기를 자아냈다.

다음날 송지은은 "생에 첫 성지순례. 모든것이 감사의 제목이 되는 하루하루를 보내는 중"이라고 전했다.


박위♥송지은, 결혼 1년만 전한 특별한 소식..터키로 '첫 성지순례'
첫 성지순례를 함께하며 행복한 미소를 짓고있는 두 사람의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

한편 박위와 송지은은 지난해 10월 결혼했다. 박위는 건물 추락 사고로 전신마비 진단을 받은 이후 재활 과정을 담은 유튜브 '위라클' 채널을 운영하며 꾸준히 소통 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG가 '롤렉스 폭탄'을 던졌다. KS MVP 롤렉스 고정. 다른 구단 MVP 선물도 나올까

2.

英 BBC도 대서특필, "손흥민 대실패 위기" 구해낸 진정한 스승, 드디어 토트넘 복귀 예고..."EPL 너무 그리워, 돌아가고 싶다"

3.

英 단독 보도! "수준 이하" 손흥민 떠나고, 폭싹 무너졌네..."역대 최악 공격" 토트넘 반등시킬 구세주 온다 "1월 영입 준비 완료"

4.

英 매체 충격 지적! "포체티노가 손흥민 트로피 폄하"→토트넘 감독 복귀 가능성…"프랭크 기대에 못 미치면 현실화"

5.

오타니가 치면 '문샷' 톱10에 무려 4개, 50-50 홈런볼 64억이었는데...143m 장외포는 얼마?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.