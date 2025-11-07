'김연아♥' 고우림, 서울대 출신이었다 "외모→목소리 다 가졌네" ('편스토랑')

기사입력 2025-11-07 20:55


[스포츠조선 이게은기자] 그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 서울대 출신이라고 밝혔다.

7일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 고우림이 출연했다.

붐은 고우림과 스페셜 MC 강남을 보며 "얼음 위 최고의 아내들과 결혼을 하셨다"라고 말했다. 고우림은 "아내끼리는 가끔 만나지만 부부 동반으로는 만난 적이 없다"라며 강남과 반갑게 인사를 나눴다. 고우림의 아내는 김연아, 강남의 아내는 이상화다.

고우림은 "어제 아내의 생일이어서 일찍 일어나서 요리를 해줬다. 다 맛있다고 해줘서 자신감 있게 요리를 하고 있다"라며 뿌듯해했다.


'김연아♥' 고우림, 서울대 출신이었다 "외모→목소리 다 가졌네" ('편…
또 고우림은 인터뷰에서 가정에서의 역할을 묻자 "든든한 가장, 남편의 역할을 맡고 있다. 가끔은 묵직하게 가끔은 귀엽게 남편으로서 일을 수행하고 있다"라고 말했다. "목소리로 김연아의 마음을 사로잡은 비법?"이라는 질문에는 "(목소리가) 큰 역할을 한 것 같다. 아무래도 제가 5세 연하남이고 당시 미필이어서 진중하게 다가가지 못할까 봐 걱정을 많이 했다. 목소리가 낮으면 조금 신뢰감이 가고 진중해 보이는 게 있었던 것 같다"라고 말했다.

서울대학교 성악과 출신이라는 사실도 공개되자 스튜디오에서는 "진짜 다 가졌네"라는 반응이 폭발했다.

joyjoy90@sportschosun.com

