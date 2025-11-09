'44kg' 송가인, 빵 이렇게 먹는데 살 더 빠졌나봐…청바지가 헐렁[SCin스타]

기사입력 2025-11-09 08:54


'44kg' 송가인, 빵 이렇게 먹는데 살 더 빠졌나봐…청바지가 헐렁[S…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 송가인이 극세사 몸매를 뽐냈다.

송가인은 8일 자신의 계정에 "나희가 선물해준 예쁜 청바지 입고! 보리랑 하루종일 즐거운 시간"이라며 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진에서 송가인은 베이지 니트 조끼에 청바지를 매치한 캐주얼한 패션을 선보였다. 슬림핏 바지조차 헐렁한 그의 가녀린 몸매가 시선을 사로잡는다. 송가인은 반려견 보리를 안고 환하게 웃어보이며 물오른 미모를 뽐내는 한편, 카페 베이커리에서 빵을 고르며 들뜬 모습을 보이기도 했다.

송가인은 최근 44kg까지 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.

송가인은 TV조선 '미스트롯'에서 진을 차지하며 스타덤에 올랐으며 8월 '사랑의 맘보'를 발표하고 활발한 활동 중이다.

특히 송가인은 최근 자신의 대표곡 '가인이어라'가 중학교 '음악2' 교과서에 정식 수록되는 기록을 썼다. 트로트 장르가 국내 음악 교과서에 공식적으로 실린 것은 송가인이 처음이다. 송가인은 국악(판소리)를 전공하고 정통 트로트의 정체성을 유지하고 있는 몇 안되는 가수인 만큼, 그의 곡이 교고서에 수록됐다는 것은 남다른 의미가 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"

2.

"뉴진스 항소하면 100% 또 패소"..법조계 일침 "민희진 260억 소송도 불리"

3.

김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"

4.

박서진, 아직 31살인데...우울증·불면증 악화 고백 "10년째 약 복용 중"

5.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

연예 많이본뉴스
1.

살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"

2.

"뉴진스 항소하면 100% 또 패소"..법조계 일침 "민희진 260억 소송도 불리"

3.

김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"

4.

박서진, 아직 31살인데...우울증·불면증 악화 고백 "10년째 약 복용 중"

5.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! '손흥민처럼 못할거면 나가주세요'→유망주 PK 강탈 후 실패…벼랑 끝에서 맨유전 역전골 '쾅'

2.

'이강인 100경기 확정' 초대박 오피셜! "LEE는 온몸 던져 뛴다"…현지 팬들까지 '극찬 열풍'→"폭발적인 성장세"

3.

극장골 받고 극장골! 91분 '오열' 히샬리송, 극장 역전골→96분 더리흐트, 재극장골...'명승부' 토트넘-맨유, 2-2 무승부

4.

'붕붕스윙의 달인, 두 얼굴의 홈런왕' 日홈런왕 무라카미 포스팅 도전, 과연 MLB의 냉정한 평가는?

5.

"22골3실점,미친 기세" 北여축소녀단,오늘 네덜란드와 결승전! 2연패-V4 도전[U-17 女월드컵 결승]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.