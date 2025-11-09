'컴백' 뉴비트, 홍대가 들썩..카페 이벤트 성료 "팬들 만나 행복"

기사입력 2025-11-09 11:50


[스포츠조선 이게은기자] 그룹 뉴비트가 컴백 기념 일일 카페 이벤트를 성황리에 마쳤다.

뉴비트는 지난 8일 서울 마포구 홍대 한 카페에서 첫 미니 앨범 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버) 발매를 기념해 팬들과 만나는 특별한 이벤트를 열었다.

이른 오전부터 시작된 카페 이벤트는 하루 종일 뜨거운 열기로 가득했다. 멤버들은 직접 카페 인근 거리에서 시민들에게 이번 이벤트 전단을 나눠주며 카페와 앨범을 홍보했다.

오후에는 본격적인 카페 운영에 돌입해 팬들을 맞이했다. 멤버들은 주문 확인부터 음료 제조까지 직접 하며 활발히 소통했다. 이후에도 멤버들은 다시 거리로 나서 팬들과 시민들에게 감사를 전하며 현장 분위기를 끝까지 유쾌하게 이끌었다.

다양한 이벤트도 함께 진행됐다. 카운터를 담당한 최서현은 팬들과 가위바위보 게임을 진행했고, 김리우는 손님맞이와 배웅을 맡아 화기애애한 분위기를 주도했다. 박민석과 홍민성은 주문 확인부터 음료 제조까지 직접 하며 팬들과 활발히 소통했다. 전여여정은 굿즈용 종이컵과 스트로우 픽을 하나하나 건네며 세심한 정성을 더했고, 김태양은 SNS 이벤트 인증 확인과 찐빵 증정을 담당하며 현장을 한층 활기 있게 만들었다.

이날 뉴비트 카페 이벤트는 팬들과 시민들로 인산인해를 이뤘다. 일부 시간대에는 입장을 위해 긴 대기 줄이 이어졌고, SNS에는 이번 이벤트를 향한 긍정적인 후기와 인증 게시물이 잇따랐다.

뉴비트는 "팬들과 직접 얼굴을 보고 이야기 나눌 수 있어서 정말 행복했다"며 "무대 위에서 보여주는 모습과는 또 다른 방식으로 우리의 음악과 진심을 전달하고 싶었다. 첫 컴백에 보내주신 많은 사랑과 관심에 진심으로 감사드리며 앞으로도 뉴비트만의 에너지와 진심으로 보답하겠다"고 소감을 전했다.

한편 뉴비트의 'LOUDER THAN EVER'는 발매 직후 미국 X(구 트위터) 실시간 트렌드 2위, 미국 음악 플랫폼 지니어스(Genius) 전체 장르 차트 28위, 팝 장르 차트 22위, 중국 웨이보 실시간 검색어 상위권 등에 오르며 글로벌 화제를 모았다. 뉴비트는 이 앨범의 더블 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿)과 'LOUD'(라우드)를 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

joyjoy90@sportschosun.com

