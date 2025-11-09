박수홍 1살 딸, 클수록 아빠 판박이..광고 15개 찍은 인형 비주얼

기사입력 2025-11-09 15:25


[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박수홍의 아내 김다예가 딸 재이의 사랑스러운 근황을 전했다.

9일 김다예는 "언제 이렇게 컸지?"라며 재이의 사진을 게재했다.

사진 속 재이는 꽃무늬가 더해진 블랙 가디건에 풍성한 프릴 이너를 매치, 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 삐삐 머리를 연상케하는 귀여운 헤어스타일도 미소를 안겼다. 인형 같은 비주얼, 귀여운 가을 패션으로 모델 포스를 풍겼다.


재이는 올해 광고 촬영만 15개를 끝낸 것으로 알려졌다. 최근에는 첫 번째 생일을 앞두고 잡지 10월 호 표지모델로 데뷔하기도 했다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했다. 김다예는 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 지난해 딸 재이 양을 품에 안았다.

joyjoy90@sportschosun.com

