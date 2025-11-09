'먹방 1티어' 쯔양은 어디 가서 밥 먹을까…맛집 리스트 전격 공개 '관…

9일 방송하는 ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')에서는 맛집 사장님이 아닌 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 인생 맛집을 찾아가는 특별 릴레이가 펼쳐진다고 해 기대를 고조시킨다.
이 가운데 쯔양이 먹방 7년 차의 맛집 데이터를 방출한다고 해 눈길을 끈다. 쯔양은 "저도 저장해 둔 맛집이 많다"라며 지도 앱에 저장해둔 맛집 리스트를 보여줘 현장을 발칵 뒤집는다. 김대호는 슬쩍 봐도 빽빽해 보이는 리스트에 "이게 편의점 지도가 아니라 맛집 리스트라고?"라며 입을 다물지 못한다. 이에 쯔양은 "(리스트를) 다 합치면 천 개가 넘는다"라며 흡족한 미소를 짓더니 그중에서도 최애 음식 중 하나인 감자전 맛집을 엄선해 모두의 귀를 솔깃하게 한다. 심지어 쯔양은 "여기 맛집은 제가 먹을 메뉴는 따로 주문하고 싶다"라고 메뉴 독점까지 선언한다고.
그런가 하면 '맛튀즈' 사이에서 야식 기준을 두고 갑론을박이 벌어진다고 해 궁금증을 증폭시킨다. 저녁 9시 반이 넘어가는 시간, 이미 맛집 두 곳을 섭렵한 뒤 '맛튀즈'는 마지막 맛집의 주제를 '야식'으로 정한다. 이때 여전히 배고픈 쯔양은 "밤이니까 닭한마리 같은 칼칼한 게 생각난다"라며 입맛을 다셔 모두를 놀라게 한다. 이에 김대호가 "닭 한 마리는 야식이 아니라 식사 아니냐"라고 말하자, 쯔양은 "밤에 먹으면 다 야식"이라며 남다른 '쯔양적 사고'를 밝혀 김대호, 안재현, 조나단을 쓰러지게 했다는 후문이다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com