'먹방 1티어' 쯔양은 어디 가서 밥 먹을까…맛집 리스트 전격 공개 '관…

'먹방 1티어' 쯔양은 어디 가서 밥 먹을까…맛집 리스트 전격 공개 '관심 폭발'(어튈라)

기사입력 2025-11-09 16:00


[스포츠조선 고재완 기자] '먹방 1티어' 쯔양의 맛집 리스트가 전격 공개된다.

9일 방송하는 ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')에서는 맛집 사장님이 아닌 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 인생 맛집을 찾아가는 특별 릴레이가 펼쳐진다고 해 기대를 고조시킨다.

이 가운데 쯔양이 먹방 7년 차의 맛집 데이터를 방출한다고 해 눈길을 끈다. 쯔양은 "저도 저장해 둔 맛집이 많다"라며 지도 앱에 저장해둔 맛집 리스트를 보여줘 현장을 발칵 뒤집는다. 김대호는 슬쩍 봐도 빽빽해 보이는 리스트에 "이게 편의점 지도가 아니라 맛집 리스트라고?"라며 입을 다물지 못한다. 이에 쯔양은 "(리스트를) 다 합치면 천 개가 넘는다"라며 흡족한 미소를 짓더니 그중에서도 최애 음식 중 하나인 감자전 맛집을 엄선해 모두의 귀를 솔깃하게 한다. 심지어 쯔양은 "여기 맛집은 제가 먹을 메뉴는 따로 주문하고 싶다"라고 메뉴 독점까지 선언한다고.


그런가 하면 '맛튀즈' 사이에서 야식 기준을 두고 갑론을박이 벌어진다고 해 궁금증을 증폭시킨다. 저녁 9시 반이 넘어가는 시간, 이미 맛집 두 곳을 섭렵한 뒤 '맛튀즈'는 마지막 맛집의 주제를 '야식'으로 정한다. 이때 여전히 배고픈 쯔양은 "밤이니까 닭한마리 같은 칼칼한 게 생각난다"라며 입맛을 다셔 모두를 놀라게 한다. 이에 김대호가 "닭 한 마리는 야식이 아니라 식사 아니냐"라고 말하자, 쯔양은 "밤에 먹으면 다 야식"이라며 남다른 '쯔양적 사고'를 밝혀 김대호, 안재현, 조나단을 쓰러지게 했다는 후문이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



