유재석 미담 또 나왔다..."결혼식서 쭈뼛대니까 챙겨줘" ('런닝맨')

기사입력 2025-11-09 19:25


[스포츠조선 조윤선 기자] '국민 MC' 유재석의 미담이 또 한 번 공개됐다.

9일 방송된 SBS '런닝맨'은 '모으면 장땡! 가을 문학회' 레이스로 꾸며져 배우 김병철, 가수 선미, 아이들 미연이 출연했다.

이날 방송에서는 미션 수행을 위해 족구와 테니스를 결합한 공놀이 대결이 펼쳐졌다. 멤버들과 게스트는 공룡부터 닭, 말 등 온갖 동물 코스튬을 입고 대결에 나서 웃음을 선사했다.

대결을 마친 뒤 유재석은 김병철의 테니스 실력을 칭찬하며 "병철이가 잘한다"고 말했다. 이를 들은 지석진은 "자꾸 병철이라고 하지 마라"라고 했고, 유재석은 "병철이라고 해도 된다. 동생이다"라며 맞받아쳤다. 그러자 지석진은 "동생이라고 다 반말하냐"며 지적했다.


이에 유재석은 "병철이하고 인연이 있다. (강)기영이 결혼식 때 내가 1부 사회, 병철이가 2부 사회였다"며 친분을 과시했다. 김병철은 "사회는 아니고 하객으로 참석했다"며 "단체 사진 찍을 때 내가 쭈뼛대고 있으니까 형님께서 '이쪽으로 와서 서라'라고 해주셨다"며 유재석의 배려심에 고마움을 드러냈다.

유재석의 미담이 나오자 선미는 "쏘 스윗"이라며 감탄했고, 하하는 "미담이 홍수네 홍수야"라고 말해 웃음을 자아냈다. 또 지석진은 "미담은 얘기하지 마라. 넘치니까. 미담 그만 얘기해라"라며 장난스럽게 선을 그어 폭소케 했다.

