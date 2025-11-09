'10kg 뺀' 현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나..체력 키…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 현아가 마카오 워터밤 공연 중 무대에서 실신했다.
이후 현아의 SNS에는 팬들의 걱정 어린 댓글이 쏟아졌다. 이에 현아는 "정말 정말 미안하다. 그전 공연 이후 짧은 기간이었지만 좋은 모습 보여주고 싶었는데 프로답지 못했던 것만 같고 사실은 나도 아무 기억이 안 나서 계속 이래저래 생각하다가 꼭 얘기해주고 싶었다. 많은 마카오 팬들도 와주었고, 우리 아잉들은 물론이고 다들 돈 주고 보러 온 무대였을 것인데 미안하고 또 정말이지 미안하다"며 사과글을 올렸다.
이어 "앞으로 더 더 체력도 키워보고 꾸준히 열심히 하겠다. 모든 게 내 뜻대로라면 너무도 좋겠지만 내가 노력하겠다"며 "늘 아주 어릴 때부터 지금껏 모자란 나를 추앙해 주며 아껴주고 사랑해 줘서 고맙다고 말해주고 싶다. 그리고 나 정말 괜찮다. 내 걱정은 하지 마. 모두에게 좋은 밤이기를. 잘 자요"라며 팬들을 안심시켰다.
특히 현아가 과거 미주신경성 실신을 앓고 있다고 밝힌 점이 다시 주목받고 있다. 미주신경성 실신은 맥박수와 혈압이 급격히 감소, 뇌로 가는 혈류량이 줄어들면서 일시적으로 의식을 앓는 증상이다.
현아는 지난해 한 방송에 출연해 과거 무리한 다이어트로 건강 문제를 겪었다고 고백했다. 그는 "완벽한 모습의 기준이 마름이면 안 됐는데 어릴 때부터 활동하고 몸매로 주목받다 보니 강박이 있었던 것 같다"며 "무대를 잘하고 싶어서 예쁜 몸을 갖고 싶었는데, 무대 위에서 쓰러지더라. 한 달에 12번 쓰러졌다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.