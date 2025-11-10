86만 한혜진 유튜브, 코인 방송 ‘점령’…‘해킹 사태’ 초비상

기사입력 2025-11-10 08:11


86만 한혜진 유튜브, 코인 방송 ‘점령’…‘해킹 사태’ 초비상

[스포츠조선 이유나 기자] 모델 한혜진이 운영하는 유튜브 계정이 해킹 가능성을 보이고 있다.

10일 86만 구독자를 이끌고 있는 한혜진 유튜브 채널에는 관련없는 코인 방송이 실시간 라이브 방송되고 있어 팬들의 우려를 사고 있다.


86만 한혜진 유튜브, 코인 방송 ‘점령’…‘해킹 사태’ 초비상
한혜진 채널에는 "이 동영상에서는 리플의 CEO인 브래드 갈링하우스가 리플(XRP)의 미래 성장에 대한 인사이트와 예측을 공유합니다. 갈링하우스는 암호화폐 시장이 진화함에 따라 향후 몇 년간 리플의 전략이 무엇인지, 그리고 주요 업계 트렌드를 활용하기 위해 XRP가 어떻게 포지셔닝되어 있는지에 대해 설명합니다. 전체 동영상을 통해 글로벌 금융 시스템에서 리플의 잠재력에 대한 전문가의 분석을 확인하세요. 고지사항: 이 동영상은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적인 조언으로 간주되지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사하시기 바랍니다"라는 설명과 함께 해당 영상이 송출되고 있다.

해당 영상의 댓글은 막아져 있는 상태다.

각 커뮤니티에는 "한혜진 유튜브 계정 해킹 당한 듯" "시간이 지났는데 조치가 이뤄지지 않고 있다" "한혜진 채널 코인 방송 점령" 등의 우려가 이어지고 있다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

딘딘, 개념 연예인 고충 토로 "미칠 것 같아..숨 막혀 죽겠다" ('1박2일')

2.

유재석 미담 또 나왔다..."결혼식서 쭈뼛대니까 챙겨줘" ('런닝맨')

3.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

4.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

5.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

연예 많이본뉴스
1.

딘딘, 개념 연예인 고충 토로 "미칠 것 같아..숨 막혀 죽겠다" ('1박2일')

2.

유재석 미담 또 나왔다..."결혼식서 쭈뼛대니까 챙겨줘" ('런닝맨')

3.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

4.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

5.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

염갈량 재계약 축포인가. 류지현 국대감독 축포인가. '잠실 빅보이' 투런포 작렬. 그런데 일본에 함께 못가네[고척 현장]

4.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

5.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.