86만 한혜진 유튜브, 코인 방송 ‘점령’…‘해킹 사태’ 초비상

[스포츠조선 이유나 기자] 모델 한혜진이 운영하는 유튜브 계정이 해킹 가능성을 보이고 있다.
10일 86만 구독자를 이끌고 있는 한혜진 유튜브 채널에는 관련없는 코인 방송이 실시간 라이브 방송되고 있어 팬들의 우려를 사고 있다.
한혜진 채널에는 "이 동영상에서는 리플의 CEO인 브래드 갈링하우스가 리플(XRP)의 미래 성장에 대한 인사이트와 예측을 공유합니다. 갈링하우스는 암호화폐 시장이 진화함에 따라 향후 몇 년간 리플의 전략이 무엇인지, 그리고 주요 업계 트렌드를 활용하기 위해 XRP가 어떻게 포지셔닝되어 있는지에 대해 설명합니다. 전체 동영상을 통해 글로벌 금융 시스템에서 리플의 잠재력에 대한 전문가의 분석을 확인하세요. 고지사항: 이 동영상은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적인 조언으로 간주되지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사하시기 바랍니다"라는 설명과 함께 해당 영상이 송출되고 있다.
해당 영상의 댓글은 막아져 있는 상태다.
각 커뮤니티에는 "한혜진 유튜브 계정 해킹 당한 듯" "시간이 지났는데 조치가 이뤄지지 않고 있다" "한혜진 채널 코인 방송 점령" 등의 우려가 이어지고 있다.