구혜선, 41세에 연달아 '겹경사' 맞이했다..."매년 챙겨주는 마음 고맙습니다"

기사입력 2025-11-10 08:27


구혜선, 41세에 연달아 '겹경사' 맞이했다..."매년 챙겨주는 마음 고…

[스포츠조선 김수현기자] 최근 좋은 소식을 전한 배우 겸 작가 구혜선이 생일을 맞이해 감사 인사를 전했다.

10일 구혜선은 "어제. 생일을 축하해주셔서 정말 감사해요. 생일을 좋아하지 않아 늘 감사가 늦었습니다. 선물은 정말 미안하여 받고싶지 않음에도 매년 챙겨주어 그 마음. 너무 고맙습니다"라며 인사했다.

이어 "최신 사진이 많지 않아 제품컷을 올려 미안합니다. 웃는 마음을 전달하고 싶었어요. 사랑합니다. 고맙습니다"라며 직접 개발한 '납작한 헤어롤' 광고 사진으로 근황을 대신했다.

구혜선은 현재 카이스트 과학저널리즘 대학원에서 공학석사 과정을 밟고 있다.

벤처기업 대표로서의 새출발을 알려 화제가 되기도 한 구혜선은 지난 3월 카이스트 교수와 함께 개발한 '납작한 헤어롤' 제품으로 특허를 취득했다.

shyun@sportschosun.com

