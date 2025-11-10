[공식] 한혜진, '86만' 유튜브 해킹에 입 열었다 "속상하고 황망, 이의신청 제출"(전문)

[스포츠조선 김소희 기자] 모델 한혜진이 자신의 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었다고 직접 밝히며, 빠른 복구를 위해 모든 조치를 취하고 있다고 전했다.

10일 약 86만 명의 구독자를 보유한 한혜진의 유튜브 채널에서는 새벽 시간대 갑작스럽게 코인 관련 라이브 방송이 송출된 뒤 채널이 삭제되는 사태가 발생했다. 이에 대해 한혜진은 자신의 SNS를 통해 직접 해킹 사실을 시인하며 상황을 설명했다.

그는 "
제 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었다. 11월 10일(월) 새벽 시간대에 제 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘 아침 8시쯤 제작진과 주변분들의 연락을 통해 알게 되었다"며 "현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출했고, 채널의 조속한 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태이며 답변을 기다리고 있다"고 밝혔다.

이어 "새벽 시간대 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와 전혀 무관한 방송으로 콘텐츠가 아님을 분명히 말씀드린다"라고 선을 그었다.

한혜진은 "혹시라도 그 방송을 통해 피해를 입으신 분들이 없기를 진심으로 바란다"고 덧붙였다.

마지막으로 그는 이번 사건에 대해 깊은 속상함을 드러내며, "그동안 콘텐츠 하나하나를 애정을 담아 직접 기획하고 제작해온 채널이라 너무 속상하고 황망한 마음뿐"이라고 토로했다. 또한 "구독자 여러분과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "채널의 빠른 복구를 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.


한편, 이날 새벽 송출된 코인 관련 라이브 방송은 해킹 가능성을 제기했으며, 10일 오전 11시 25분 기준 해당 채널은 유튜브 커뮤니티 가이드 위반으로 삭제 조치되어 현재는 "유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제되었습니다"라는 안내만 확인할 수 있다.


이하 한혜진 입장 전문.


안녕하세요, 한혜진입니다.

제 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었습니다.

11월 10일(월) 새벽 시간대에 제 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘 아침 8시쯤 제작진과 주변분들의 연락을 통해 알게 되었습니다.

현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출했고,

채널의 조속한 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태이며

답변을 기다리고 있습니다.

새벽 시간대에 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와는 무관한 방송으로 저희가 송출한 콘텐츠가 아님을 분명히 말씀드립니다. 혹시라도 그 방송을 통해 피해를 입으신 분들이 없길 진심으로 바랍니다.

그동안 콘텐츠 하나하나를 애정을 담아 직접 기획하고 만들어온 채널이라 너무 속상하고 황망한 마음뿐입니다.

다시 한 번 구독자 여러분들과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.

채널의 빠른 복구를 위해 끝까지 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

