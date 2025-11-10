[SC현장]'런닝맨'의 아시아 프린스, 스크린으로 귀환…이광수 진짜 '나…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 예능 '런닝맨'으로 전 아시아에 웃음을 전했던 이광수가 이번엔 영화 속 진짜 '아시아 프린스'로 돌아왔다
10일 서울 CGV용산아이파크몰에서 영화 '나혼자 프린스' 언론배급시사회 및 기자간담회가 열렸다. 이날 현장에는 김성훈 감독, 배우 이광수가 참석했다.
김 감독은 "베트남에 영화 행사로 방문한 적이 있었다. 거기 풍경이 좋았다. 그곳의 영화 관계자들과 얘기 나누다가, 같이 작업을 하면 좋겠다고 했었다. 로맨스라는 것은 사람과 사람이 소통하는 것이 중요하고, 보시는 분이 가장 중요하게 보는 관계성인 것 같아서 이 장르를 택했다"라고 기획 의도를 밝혔다.
특히 매 작품 독보적인 코미디 감각으로 웃음을 선사해온 이광수가 오직 그만이 소화할 수 있는 아시아 프린스 강준우 역으로 돌아와 화제를 모으고 있다.
이광수는 타국에서 연기한다는 점에서 "준비하는 과정에서 크게 부담은 없었다. 감독님과 베트남으로 일찍 넘어가서, 대본에 대한 얘기를 나눴다. 언어가 아무래도 다르기 때문에, 친구들과 촬영 전부터 충분히 이야기 나눴었다. 그래서 딱히 다른 나라 분들과 연기하는 것에 부담은 없었다"고 털어놨다.
|
이어 이광수는 "유튜브 채널에 나가서 홍보를 하고 했었는데, 제목이 바뀌었다. 제목은 너무 좋은데, 누군가에게 제 입으로 제목을 얘기하기가 쑥스럽다. 저도 이 제목과 가까워지고 익숙해지는 단계인 것 같다"며 웃었다.
|
이광수가 실제 현지에서 인기가 많은 만큼, 베트남에서 촬영은 더 남다를 것으로 보인다. 이광수는 "'런닝맨' 촬영으로 갔을 때, 과분하게도 '아시아 프린스'라는 별명 아닌 별명을 베트남에서 처음 만들어줬다. 의미 있고 고마운 나라다. 그래서 더 잘하고 싶고, 좋은 모습을 보여주고 싶은 욕심이 있었다"고 말했다.
이어 "이번에 현지에서 무대 인사나 홍보를 할 때, 10년 전 학생이었던 친구가 애기를 데리고 오기도 하고, 임신을 했었던 친구가 많이 큰 어린이를 데리고 온 일이 있었다. 감회가 새롭고, 뭉클뭉클했었다"고 고백했다.
이광수 역시 실제 톱스타인 만큼, 역할 강준우에 공감한 지점에도 궁금증이 생긴다. 이광수는 "내 자리가 없어지지 않을까라는 것을 걱정하고, 부담을 느끼는 캐릭터다. 저는 그런 부담감보다는, 감사하게도 바쁘게 계속 일을 하고 있다. 저는 사실 지쳐서 어디론가 떠나고 싶다는 생각은 안 해본 것 같다. 일하는 것을 워낙 좋아하고, 현장에서 에너지를 얻는 편인 것 같다. 지친다고 해본 적은 없는 것 같다. 조금 다르기는 한데, 이 바쁨이 계속 유지됐으면 좋겠다"고 전했다.
|
김 감독은 "그렇게 시간이 많이 흐른지 몰랐다. 항상 늘 연락하고, 가까이 있다 보니 몰랐다. 언젠가 같이 해야지했는데 기회가 닿지 않았다. 이번 영화에서 아시아 톱스타 역할인데, 저에게 여러가지로 특별한 의미로 아시아 프린스다. 이광수 씨가 '아시아 프린스'라고 하면, 다들 '진짜?'라고 한다. 이번에 신선한 느낌의 한류스타가 해주면 좋을 것 같았다. 광수 씨와 긴 호흡도 해보고 싶었다. 신뢰가 있는 상태라, 둘이 같이 해본다면 우리 나름의 의미 있는 작품이 될 것 같더라"며 이광수를 섭외한 이유를 밝혔다.
끝으로 김 감독은 "유쾌하고 편안하게 즐길 수 있는 영화라 생각한다. 배우 이광수가 지금까지 연기해 온 마침표는 아지만, 점이나 쉼표가 될 수 있는 작품이 될 수 있을 만큼, 이광수 씨가 열심히 해주셨다. 이번에도 이 영화로 즐거움을 주실 수 있을 것이라 생각한다"고 힘주어 말했다.
영화 '나혼자 프린스'는 오는 19일 극장 개봉 예정이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com