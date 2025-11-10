[공식] 키키, 데뷔 9개월만 日 도쿄돔 뚫었다…주요 언론까지 장악

|
[스포츠조선 백지은 기자] '젠지미 그룹' 키키가 일본 열도를 함락시켰다.
키키는 3일 일본 도쿄돔에서 열린 '뮤직 엑스포 라이브 2025' 무대에 올랐다. '뮤직 엑스포 라이브 2025'는 일본 공영방송인 NHK에서 주최한 이벤트로, 12월 12일 방송이 확정됐다. 이번 무대에 초청된 K팝 걸그룹은 키키가 유일하다.
이 기세를 몰아 키키는 일본 니혼 TV '버즈 리듬 02', NHK '베뉴 101', TBS 'CDTV 라ㅣ브! 라이브!'까지 일본 대표 인기 음악방송까지 휘어잡았다. 이들은 데뷔곡 '아이 두' 라이브 무대로 뛰어난 가창력과 화려한 퍼포먼스를 뽐냈다.
이러한 성과는 아직 일본 현지 정식 데뷔 전임에도 이뤄낸 것이라 더욱 의미가 깊다.
키키는 지난 4일 주인공으로 참여한 카카오엔터테인먼트 협업 웹소설 'Dear. X: 내일의 내가 오늘의 나에게'를 론칭했으며, 에픽하이 타블로가 프로듀싱한 신곡 '투 미 프롬 미'를 발표했다.
