한혜진 86만 구독자 채널→'코인' 방송 라이브?…"해킹 피해 입었다, 속상하고 황망한 마음뿐"[전문]

기사입력 2025-11-10 14:24


한혜진 86만 구독자 채널→'코인' 방송 라이브?…"해킹 피해 입었다, …

[스포츠조선 고재완 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 유튜브 채널 해킹 피해에 대해 사과했다.

한혜진은 10일 자신의 개인 계정에 "

제 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었다"며 "10일 새벽 시간대에 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘 아침 8시쯤 제작진과 주변분들의 연락을 통해 알게 됐다"고 설명했다.

그는 "현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출했고, 채널의 조속한 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태이며 답변을 기다리고 있다"며 "새벽 시간대에 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와는 무관한 방송으로 저희가 송출한 콘텐츠가 아님을 분명히 말씀드린다. 혹시라도 그 방송을 통해 피해를 입으신 분들이 없길 진심으로 바란다"고 말했다.

덧붙여 "그동안 콘텐츠 하나하나를 애정을 담아 직접 기획하고 만들어온 채널이라 너무 속상하고 황망한 마음뿐"이라며 "다시 한 번 구독자 여러분들과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 사과했다

약 86만명의 구독자를 보유하고 있는 한혜진의 유튜브 채널은 10일 오전부터 삭제됐다. 해당 계정에 접속하면 '유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다'는 메시지가 나오고 있다.

앞서 이 채널에는 '리플(XRP) : 브래드 갈링하우스 CEO의 성장 예측'이라는 제목의 코닝 관련 방송이 라이브로 진행돼 팬들을 놀라게 했다.

다음은 한혜진의 입장문 전문

안녕하세요, 한혜진입니다.


제 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었습니다.

11월 10일(월) 새벽 시간대에 제 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘 아침 8시쯤 제작진과 주변분들의 연락을 통해 알게 되었습니다.

현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출했고, 채널의 조속한 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태이며 답변을 기다리고 있습니다.

새벽 시간대에 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와는 무관한 방송으로 저희가 송출한 콘텐츠가 아님을 분명히 말씀드립니다. 혹시라도 그 방송을 통해 피해를 입으신 분들이 없길 진심으로 바랍니다.

그동안 콘텐츠 하나하나를 애정을 담아 직접 기획하고 만들어온 채널이라 너무 속상하고 황망한 마음뿐입니다.

다시 한 번 구독자 여러분들과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.

채널의 빠른 복구를 위해 끝까지 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이준, 촬영 중 전 여친 근황 듣고 멘붕…“자막 어떻게 나가야 돼?”

2.

"우승과 함께 시집갑니다" 곽민선 아나, ♥송민규 '트로피' 프러포즈에 'YES'

3.

김지혜, 홈쇼핑 대박났다 "♥박준형 수입 10배, 남편도 내 카드 쓴다"(4인용식탁)

4.

'삭발'한 박미선, 유방암 완쾌 아니었다 "체력 아직 안 돌아와, 죽는 줄 알았다"(유퀴즈)

5.

안은진, 다이어트 제대로 성공하더니…매끈 직각 어깨라인 '눈길' [SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

이준, 촬영 중 전 여친 근황 듣고 멘붕…“자막 어떻게 나가야 돼?”

2.

"우승과 함께 시집갑니다" 곽민선 아나, ♥송민규 '트로피' 프러포즈에 'YES'

3.

김지혜, 홈쇼핑 대박났다 "♥박준형 수입 10배, 남편도 내 카드 쓴다"(4인용식탁)

4.

'삭발'한 박미선, 유방암 완쾌 아니었다 "체력 아직 안 돌아와, 죽는 줄 알았다"(유퀴즈)

5.

안은진, 다이어트 제대로 성공하더니…매끈 직각 어깨라인 '눈길' [SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

초구 볼 1745만원 → 대충격 승부조작 스캔들! 연봉이 490억인데 도대체 왜..

2.

"토트넘 주장 정말 끔찍하다, 캡틴이 왜 저래?"...손흥민의 무게감 이제 알겠나, 레전드 혹독 비판

3.

"쏘니가 저 칭찬했어요!" 미국에 있어도 '손흥민 존재감 미쳤다'…'토트넘 에이스' 환상 골 넣고, SON 메시지 자랑

4.

'EPL 직행 초신성' 박승수, 잘 살아있습니다! 뉴캐슬 U-21팀 특급조커로 3-2 극장승 기여

5.

"EPL 절대 쉽지 않다" 손흥민 경고...'토트넘 이적' SON 후계자 지독하게 안 풀린다→2시즌 연속 2부 강등권

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.