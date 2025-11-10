박해진·덱스, 여행 중 대형사고 쳤다 "사람을 밀랍인형으로 착각..너무 …

이게은 기자
'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')
'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥
고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"
"예쁜 갈갈이" 김지혜, 박준형♥ 판박이 두 딸 공개 "둘째는 선화예고 재학" ('4인용')[종합]
이다은♥윤남기, 집 대청소하다 신경전 "잘 안버리니까 엉망"
"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측
"무라카미, 멀리하라! 돈 낭비일 뿐" 전직 빅리거의 냉정한 지적, 빠른 공 못친다...150㎞ 이상 타율 0.095
'슈퍼팀의 굴욕' LG, 유기상 공백에도 'KCC킬러' 입증…공동선두 복귀+2쿼터 경이적 '뒤집기쇼'+KCC전 9연승 질주
"아르테타,중요할때 AI 너무 의존하지마" 老스승 벵거 감독의 경고
[현장인터뷰]조상현 감독 "우리 선수들 칭찬받아야 마땅, 이상적인 플레이 많았다"