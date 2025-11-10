신동엽 "애착프로 1순위는 '짠한형'→2위 '동물농장'"…'미우새'·'불…

신동엽 "애착프로 1순위는 '짠한형'→2위 '동물농장'"…'미우새'·'불명' 빼놓은 이유(짠한형)

기사입력 2025-11-11 06:32


[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 신동엽이 자신이 출연하는 프로그램 최애 순위를 공개했다.

신동엽은 10일 공개된 자신의 유튜브 채널 '짠한형'의 '직장 내 하극상 MAX김원훈 카더가든 백현진_날 뛰는 부장님 잡는'이라는 제목이 영상에 출연했다.

이 영상에서 김원훈은 신동엽에게 "최애 프로그램을 꼽아보라"고 물었고 신동엽은 "'짠한형'"이라고 자신있게 답하며 " 왜냐면 여기서 내가 좋아하는 거를 다 할 수 있다. 술 마시고 좋은 사람 만나고, 맛있는 거 먹으면서 속에 있는 얘기 다 할 수 있다"고 이유를 설명했다.


이어 "'짠한형'을 빼고 '미운우리새끼' 'SNL코리아' '동물농장' '불후의 명곡' 중에 골라달라"는 질문에는 "'불후의 명곡'은 가수들이 너무 고생한다. '미우새'는 미운 우리 새끼들이 자꾸 결혼을 해서 힘들다"고 웃으며 "근데 동물들은 계속 잘한다"고 '동물농장'을 선택했다.

그는 "여러 프로그램이 감사하지만 굳이 하나를 고르라면 '동물농장'"이라며 25년간 이어 온 남다른 애정을 드러냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



