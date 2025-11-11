아이비, 5년 암투병 끝 별세한 절친 추모 “언니 아들, 내가 지킬게”

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 아이비가 암과 5년을 싸우다 하늘나라로 간 지인을 추모하며 눈물을 쏟았다.

아이비는 11일 자신의 계정에 뮤지컬 무대 하루 쉬는날마다 함께했던 지인과의 시간을 추억하며 고인의 명복을 빌었다.

아이비는 "사랑하는 내 친구 지안 언니. 핑크를 좋아하고, 수다를 좋아하고, 사람들을 좋아하고, 나보다 더 돌아다니는 걸 좋아하던 세상에서 제일 에너지 넘치던 언니야"라며 "언니가 처음 암 진단받고 미국에서 울면서 전화했던 날이 아직도 생각나. 내가 언니한테 꼭 낫게 해주겠다고 약속했는데… 그 약속을 지키지 못했네"라고 운을 뗐다.

이어 "외동딸로 외롭게 자라서 그렇게 사람을 좋아하고 해맑던 언니는, 내가 아는 사람 중 제일 건강했는데… 너무나 명랑하고 활기차서 사람들이 '정말 암환자 맞아요?'라고 물어볼 정도로 몇 년을 씩씩하게 잘 버텨줬잖아.

올해 들어 갑자기 시작된 통증과 항암 부작용, 영양실조로 힘들어하던 언니… 우리 집에 와서 자고 가고, 나랑 영상도 찍고, 내가 차려준 된장국이랑 솥밥 먹은 것도 독한 진통제에 취해있어 아예 기억도 못하던 언니"라고 덧붙였다.

또 "뮤지컬 공연이 없는 월요일마다 양평에서 우리 가족이랑 맛집 다니던 그 시간들, 언니 없으면 너무 허전할거같은데.. 내가 힘든 시기를 겪을 때, 이사를 하거나 큰일이 있을 때, 누구보다 먼저 달려와 도와주던 언니. 언니는 내 인생에 정말 큰 지분을 차지한 사람이야. 그래서 언니의 임종부터 입관, 발인까지 하나도 놓치지 않았어. 언니가 내 인생의 많은 순간을 함께해줬으니까, 마지막까지 함께하고 싶었어"라며 고인의 마지막을 옆에서 지켰던 이유를 전하기도 했다.

아이비는 고인의 가족도 자신이 지키겠다고 다짐하면서 "언니, 나한테 그런 부탁하려고 내 생일날 떠난 거지? 다 알아"라고 먹먹해했다.

마지막으로 "나중에 만나면 언니 좋아하는 고기 실컷 먹자! 천국에서 천사들이랑 영원히 수다 떨고 있어. 매주 봤는데, 또 보고 싶다. 나 이런 표현 잘 못하지만, 오늘은 꼭 말하고 싶어. 심성이 너무 곱고 착했던 내 언니야, 정말 보고 싶다! 사랑해 최지안. 안녕 언니!"라며 작별인사를 남겼다.


한편 아이비는 가수 출신으로 현재 뮤지컬 배우로 활동 중이다.

