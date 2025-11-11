심형탁 子 하루, 생애 첫 미용 포착 "BTS 스타일 됐다"(‘슈돌)’

|
[스포츠조선 이유나 기자]KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 심형탁 아들 생후 279일 하루가 새로운 헤어스타일로 변신한다.
사자의 갈기 같은 풍성한 머리 숱을 자랑해 '사자 하루', '몬치치' 등 별명을 갖고 있는 하루가 첫 배냇머리를 자르기 위해 아빠 심형탁과 헤어샵을 찾는다. 헤어 스타일리스트는 '머리숱 부자' 하루를 보자마자 "미용 30년 만에 이런 머리숱은 처음 봐"라며 놀라워하며 하루의 새 헤어스타일에 대해 고민에 빠진다.
심형탁은 "사야가 원하는 건 아이돌 스타일"이라며 하루의 새로운 스타일링을 제시한다. 헤어 스타일리스트는 "삼촌이 BTS 스타일로 해줄게"라며 눈을 반짝인 후 '아이돌 하루'로 변신시키기에 몰두한다.
사자 머리 헤어 커트에 성공하며 아이돌 뺨치는 비주얼을 자랑하는 하루의 모습은 이번 주 방송되는 '슈돌' 본 방송에서 볼 수 있다.
KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
