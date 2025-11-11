[공식]신하균x오정세x허성태 뭉쳤다…내년 MBC 드라마 출격

신하균, 오정세, 허성태(왼쪽부터). 사진 제공=각 소속사

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 신하균, 오정세, 허성태가 MBC 새 드라마 '오십프로'로 호흡을 맞춘다.

2026년 상반기 방송 예정인 MBC 새 드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다. 각자 최고의 위치에서 이름을 날리던 세 남자가 '그날의 사건' 이후 외딴섬 영선도로 좌천되고, 10년간 보류된 '그날의 진실'을 찾아가는 이야기를 웃프게 담을 예정이다.

차별화된 장르물로 주목 받았던 '나쁜 녀석들' 시리즈, '38 사기동대'부터 작품성과 화제성을 동시에 잡은 '나빌레라', '형사록' 시리즈를 연출한 한동화 감독이 메가폰을 잡고 여기에 신하균, 오정세, 허성태가 의기투합해 이름만 들어도 든든한 라인업을 완성해 기대감을 높인다. 이로써 제작진과 배우 모두 '100% 완벽 합(合)'을 외치게 하는 믿고 보는 MBC 야심작의 위용을 드러냈다.

신하균은 과거 국정원의 넘버원 블랙 요원이었던 '정호명'을 연기한다. 누명을 쓰고 국정원을 떠난 호명은 영선도에서 신분을 위장한 채 잘나가는 오란반점 주방장으로 일하며 자신을 이렇게 만든 '물건'을 쫓는다. 드라마 '감사합니다', '악인전기', '욘더', '괴물' 등 연기의 신이라 불릴 만큼 더 이상의 수식어가 필요 없는 배우 신하균이 만들어갈 정호명 캐릭터에 든든한 신뢰감이 생긴다.

오정세는 기억을 잃은 북한 특수 공작원 '봉제순' 역을 맡았다. 제순은 과거 '불개'라 불리던 북한 최고의 인간병기였지만, 작전 중 불의의 사고를 당하고 영선도로 떠밀려오게 된다. 이후 정체성의 혼란과 직장 상사의 갑질에 시달리며 잃어버린 기억을 찾아간다. 한계 없는 연기력으로 스크린과 안방극장을 휘어잡았던 오정세가 이번에는 어떤 인생캐를 탄생시킬지 이목을 집중시킨다.

허성태는 전설의 조폭에서 편의점 사장이 된 '강범룡'으로 분한다. 범룡은 화산파 2인자였으나 어떤 사건으로 조직이 와해하자 복수를 위해 '물건'과 호명을 쫓아 영선도에 오게 되고, 큰 형님의 옥바라지를 하면서 모든 걸 원래대로 돌이키겠다는 원대한 계획을 갖는다. 다양한 작품에서 묵직한 존재감을 발산한 허성태의 인간적인 연기 변신이 그려지며 기대감을 샘솟게 한다.

이처럼 '오십프로'는 치명적인 과거를 잠시 묻어둔 세 남자의 은밀한 이중생활로 짜릿한 재미를 선사할 예정이다. 특히 정호명, 봉제순, 강범룡 사이 얽히고설킨 이해와 대립 관계는 세 배우의 연기와 만나 한층 더 스펙터클한 시너지를 예고, 시청자의 기대 심리를 최대치로 드높이고 있다.

MBC 새 드라마 '오십프로'는 2026년 상반기 첫 방송 예정이다.


