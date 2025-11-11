[공식] 엄정화 '오케이 마담2'로 5년만에 스크린 컴백..박성웅→려운 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 코믹 액션 영화 '오케이 마담2'(이철하 감독, 올 제작)가 더 커진 스케일로 돌아온다.
지난 10월 10일 진행된 전체 리딩 현장에서는 '오케이 마담2'로 의기투합한 배우, 감독, 스태프들의 의지와 패기를 느낄 수 있었다. '오케이 마담'에 이어 '오케이 마담2' 연출을 맡은 이철하 감독은 "개봉 당시 팬데믹임에도 불구하고 많은 사랑을 받았던 만큼 '오케이 마담2'는 내공있는 스탭들과 배우들의 힘을 모아 더욱 재미있는 영화를 만들겠다"고 밝혔다.
지난 2020년 개봉해 122만명을 동원한 '오케이 마담'의 후속작 '오케이 마담2'는 고공에서 비행기 구출작전을 펼쳤던 가족이 초호화 크루즈 여객선에 의문의 초대를 받으면서 예측불허의 사건에 휘말리게 되는 이야기를 그린 작품이다. 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남, 려운, 박진주, 그리고 최수영 등이 출연하고 전편에 이어 이철하 감독이 메가폰을 잡는다. 지난 10월 크랭크 인 했다.
