황보라, 김용건도 하정우도 맞고 간 '경락 맛집'…"아픈 만큼 예뻐진다"

기사입력 2025-11-11 19:07


황보라, 김용건도 하정우도 맞고 간 '경락 맛집'…"아픈 만큼 예뻐진다"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황보라가 시아버지 김용건, 아주버님 하정우가 단골로 다니던 '경락 맛집'을 공개했다.

11일 황보라는 자신의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에 '하정우 경락 맛집 최초 공개ㅣ여배우 관리법, 내돈내산, 찐후기'라는 제목의 영상이 업데이트했다.

영상서 황보라는 "아주버님(하정우)도 예전부터 극찬했던 곳"이라며 직접 찾은 경락 관리숍을 소개했다.

그는 "김지민·김준호 선배도 결혼 전에 미친 듯이 일주일에 두 번씩 갔던 곳"이라며 "아픈 걸로 유명하다. 얼굴을 그냥 때린다더라"고 털어놨다.

황보라는 "고통 없이는 변화도 없다"며 경락 시술 전 긴장한 모습을 보였지만, 이내 "사람이 고통 없이는 뭐가 변할 수가 없다고"라며 웃음을 터뜨렸다.


황보라, 김용건도 하정우도 맞고 간 '경락 맛집'…"아픈 만큼 예뻐진다"
특히 이날 함께한 원장은 김용건·하정우 부자와의 30년 인연을 언급했다.

그는 "김용건 선생님이 제가 스텝일 때부터 오셨고, 하정우 배우님은 그 시절부터 관리받던 단골이었다"며 "황보라 씨의 남편 차현우님이 먼저 찾아왔을 때 김용건 선생님이 '가족이라 생각하고 잘해드리라'고 하셨다"고 전했다.

원장은 "김용건 선생님이 오픈 할 때 선물해주셨다"라며 백화점에서 구매해서 선물한 거울과 시계를 언급했다.


또 아직까지 간직하고있던 거울에는 황보라의 사인을 부탁해 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 병역비리 억울함 호소 속 '극단적 선택' 고백..."이젠 끝까지 갈 것"

2.

'깐부할아버지' 오영수, 강제추행 혐의 항소심서 무죄…1심 뒤집혀

3.

[전문] MC몽, 히틀러 그림 논란에 발끈 "예술도 모르고 무식하게"

4.

무대서 기절한 현아, 공연 대기실 사진 공개..."모두 감사합니다"

5.

'박현호♥' 은가은, 임신 중 비키니 거뜬..D라인이 '반짝반짝'

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 병역비리 억울함 호소 속 '극단적 선택' 고백..."이젠 끝까지 갈 것"

2.

'깐부할아버지' 오영수, 강제추행 혐의 항소심서 무죄…1심 뒤집혀

3.

[전문] MC몽, 히틀러 그림 논란에 발끈 "예술도 모르고 무식하게"

4.

무대서 기절한 현아, 공연 대기실 사진 공개..."모두 감사합니다"

5.

'박현호♥' 은가은, 임신 중 비키니 거뜬..D라인이 '반짝반짝'

스포츠 많이본뉴스
1.

이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이저 가라 했냐고" → "꿈이 너무 크구나"

2.

佛 충격 폭로! "이강인 공포스런 존재" 억지 비판+조롱→"사실 못한 적 없어"…PSG의 묵묵한 '언성 히어로' 극찬

3.

홈런 치고 떠나버렸다...외야수가 없다, '4인 정예 특공대'가 일본 깨러 간다 [고척 현장]

4.

'다치면 안돼!' 박해민과 김성윤의 아찔했던 접촉사고[고척 현장]

5.

한화 이재원, 플레잉코치로 선임…"팀을 위해 무엇을 할 수 있을지 고민" [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.