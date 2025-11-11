홍현희♥제이쓴, '이혼설 영상' 일파만파..."유튜브 발언이 와전됐다" 해명

최종수정 2025-11-11 23:53

홍현희♥제이쓴, '이혼설 영상' 일파만파..."유튜브 발언이 와전됐다" …

[스포츠조선 김수현기자] 홍현희 제이쓴 부부가 '이혼설'에 대해 적극적으로 해명했다.

11일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 홍현희 X 제이쓴 X 신기루 X 폴킴이 등장했다.

이상민은 대뜸 "홍현희 제이쓴 부부 위기다"라며 '이혼설 영상'에 대해 언급했다. 항간에 떠도는 제이쓴 홍현희 부부의 이혼설.

홍현희는 "제가 유튜브에서 '아이가 없으면 10~20년 후엔 자유롭게 살 수도 있겠다' 했는데 그게 이혼설이 된 거다"라 설명했다.

홍현희는 "부부생활에서 제이쓴보다 제가 잘못한 게 더 많다"했지만 이상민은 "그냥 둘이서 '이렇게 하는 걸로 하자'라 짠 거 같다. 얘기하다보면 솔직하게 말할 법 한데 그냥 다 좋다는 게 말이 되냐"라고 의혹을 제기했다.

신기루는 "그런 건 좀 있다. 부부 치고 너무 스킨십을 안한다"라 폭로했고 홍현희는 즉석에서 바로 뽀뽀하며 들이대 웃음을 자아냈다.

제이쓴은 홍현희의 스킨십을 말리며 "제가 기루 누나 앞에서 무슨 스킨십을 하겠냐"라 했지만 신기루는 "나 이런 거 처음 본다"라며 다시 일렀다. 제이쓴은 울컥해 "그럼 애는 블루투스로 낳냐"라며 억울한 마음에 외쳤다.


홍현희♥제이쓴, '이혼설 영상' 일파만파..."유튜브 발언이 와전됐다" …
제이쓴은 "카메라 앞에서 스킨십 하는 게 더 거짓이다"라고 열이 받았고, 홍현희는 "기루 언니 앞에서 어떤 스킨십을 하냐"라며 의아해 했다. 신기루는 일상 속 자연스러운 터치가 없다고 계속해서 지적했다. 두 사람은 '마지막 키스'에 대해 "아침에 뽀뽀했다"라 답했다.


결혼 7년차인 두 사람에 탁재훈은 "그럼 이제 3년 남은 거냐. 계약 10년한 거 아니냐"라 재차 놀렸고 홍현희는 "저희를 왜 계약 부부라고 의심하냐"라고 물었다. 탁재훈은 "근본적으로 둘이 안어울린다"라며 "왜냐면 둘이 안맞을 거 같은데 너무 잘산다"라 했다.


홍현희♥제이쓴, '이혼설 영상' 일파만파..."유튜브 발언이 와전됐다" …
'결혼하고 나서 답답한 적 없냐'는 집요한 이상민에 울컥한 홍현희는 "오빠가 그렇게 원하면 이혼할 게요. 됐고! 이혼할게요!"라며 초강수를 뒀다.

'화장실에서 안쉬냐'는 질문에 홍현희는 "아이 낳은 뒤로 화장실에서 좀 쉰다"라며 한탄했다. 탁재훈은 "보니까 제이쓴은 자기가 하고 싶은대로 하고 살고 홍현희가 누르면서 사는 거 같다"라 분석했다.

홍현희는 "저한테는 제이쓴 씨가 부모 같다. 저를 있는 그대로 받아들여준다. 제이쓴 씨를 존경과 존중해서 다른 부부들과 다른 거 같다"라 고백했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

3.

KCM, '13년간 숨긴 딸 얼굴' 당당히 공개..."너무 사랑스러워 저절로 웃음이 나"

4.

[공식] 차은우, 성실함 도 넘었다..하이라이트 메들리로 '군백기無' 행보

5.

장윤정, 안타까운 가족사...♥도경완 "지켜주고 싶어 결혼 결심" ('두집살림')

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

3.

KCM, '13년간 숨긴 딸 얼굴' 당당히 공개..."너무 사랑스러워 저절로 웃음이 나"

4.

[공식] 차은우, 성실함 도 넘었다..하이라이트 메들리로 '군백기無' 행보

5.

장윤정, 안타까운 가족사...♥도경완 "지켜주고 싶어 결혼 결심" ('두집살림')

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

2.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

3.

'4G 연속 풀세트' GS칼텍스, 레이나 2G 연속 제외 "동행은 했는데 통증이…"

4.

'4관왕' 최고 외인 투수, 최동원상 받으러 직접 부산 갔다…"위대한 투수 최동원 기억하겠다"

5.

실바 트리플크라운 미쳤다! 5G 연속 풀세트 결국 웃었다…GS칼텍스, 현대건설 잡고 2연패 탈출[수원 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.