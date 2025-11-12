'결혼 앞둔' 원진서, ♥윤정수에 속았다 "에겐남인 줄 알았는데 테노남"

기사입력 2025-11-12 08:08


'결혼 앞둔' 원진서, ♥윤정수에 속았다 "에겐남인 줄 알았는데 테노남"

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 겸 필라테스 강사 원진서가 방송인 윤정수와 결혼을 앞두고 달달한 근황을 전했다.

원진서는 11일 결혼 준비 중인 근황을 공개했다.

원진서는 네일 샵을 방문한 인증샷과 함께 "내일 본식 드레스 가봉을 앞두고 패디큐어 왔는데, (샵)언니가 우리 오빠(윤정수) 완전 테노남이라고, 나보고 속았다고 했다"며 "에겐남인 줄 알았는데 ㅋㅋ"라고 전해 눈길을 끌었다.


'결혼 앞둔' 원진서, ♥윤정수에 속았다 "에겐남인 줄 알았는데 테노남"
또한 원진서는 "오늘 수업 10개 마치고, 퇴근하자마자 오빠를 위한 빼빼로데이를 챙기기 위해 줄 서기"라며 윤정수를 위해 빼빼로데이를 챙기는 모습이 담긴 사진을 공개했다. 원진서는 "여보 기다려. 집녑과 근성의 와이프"라고 윤정수를 향한 애정을 드러내 달달함을 자아냈다.

한편 원진서와 윤정수는 오는 30일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다. 사회는 윤정수의 가상 아내였던 김숙이 맡고, 축가는 가수 쿨의 이재훈이 부른다.

