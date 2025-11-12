서하얀, ♥임창정 저격 "넷째 子, 미래 키 예측에 좌절…남편이 마이너스 요소"

기사입력 2025-11-12 11:12


[스포츠조선 이우주 기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 아들의 키 걱정에 대해 이야기했다.

11일 서하얀의 유튜브 채널에서는 '벌써부터 키 걱정하는 임창정 아들'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

서하얀은 넷째 아들 준재 군의 자세 교정을 위해 일자로 자는 연습을 시킨다고. 서하얀은 "애들한테는 키 크는 자세라고 한다"고 말했고 제작진은 "엄마가 워낙 키가 커서 잘 클 거 같다"고 밝혔다. 서하얀의 키는 176cm로 알려졌다.


하지만 서하얀은 "근데 마이너스 요소인 부분도 있다. 짝꿍이"라며 남편 임창정을 저격해 웃음을안겼다. 그러면서 서하얀은 "준재가 미래 키 예측 계산법을 혼자 해보더니 좌절했더라. '나는 엄마 아빠 키를 넣어봤더니 178cm밖에 안 나온다'고 좌절하더라. 아빠 키 플러스 엄마 키 나누기 뭐 이런 계산법이 있나 보다. 본인이 해봤는데 178cm밖에 안 나오더라. 그래서 자기는 글렀다더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 제작진은 "178cm밖에면 여기 있는 우리는 다 죽어야 한다"고 토로했다.

한편, 가수 임창정과 서하얀은 18세 나이차를 딛고 2017년 결혼했다. 임창정은 재혼 전 세 아들을 두고 있었고 서하얀과 재혼 후 두 아들을 낳아 총 5형제를 키우고 있다.

