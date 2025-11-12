'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무…

|
[스포츠조선 김준석 기자] '라디오스타'에 개그맨 김준현이 출연해 다이어트 실패담부터 'SNL 코리아'의 극사실 분장 비하인드, 그리고 '먹방 요정 2세' 아이들의 냉철한 음식 평가까지 공개한다.
오늘(12일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 지현우, 아이비, 김준현, 김규원이 출연하는 '재능 아이비리그' 특집으로 꾸며진다.
그는 "살 빠지는 주사가 있다고 해서 시도하려 했는데 직접 놔야 한다고 하더라. 그런데 주삿바늘이 너무 무서워서 포기했다"라며 '현실 다이어터'의 웃픈 도전기를 공개해 폭소를 자아낸다.
리뉴얼된 '맛있는 녀석들'의 비하인드 스토리도 풀어놓는다. 폐교를 배경으로 한 좀비 콘셉트 촬영 중 벌어진 웃지 못할 해프닝을 밝히며 "이제 먹는 것만으로는 경쟁력이 안 된다"라고 힘듦을 토로해 웃음을 안긴다.
또한 'SNL 코리아' 출연 당시 분장 비하인드도 공개한다. "'SNL'은 돼지 분장도 그냥 칠하는 게 아니라 진짜 코를 착용하라고 한다"라며 "너무 리얼해서 나도 놀랐다. 극사실주의의 끝판왕이었다"라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
후배 김규원이 언급한 '뚱 선배' 분석에도 반응한다. 그는 자신을 폭발형이라고 김규원이 분석하자 "관찰력 진짜 좋더라. 후배 중에 촉 좋은 친구"라고 칭찬을 아끼지 않으면서 따뜻한 선배미와 함께 웃음을 선사한다.
두 아이의 아빠로서의 일상도 공개한다. 김준현은 "요즘은 아이들이랑 같이 밥 먹는 게 제일 행복하다"라며 "아빠는 먹고, 아이들은 평가한다. 근데 그 평가가 수준급이다"라며 웃는다.
이어 "요즘 애들은 혀가 미식가 수준이다. 음식 맛의 밸런스를 다 안다"라며 감탄을 덧붙인다. 실제로 아이들이 식탁에서 "이건 간이 세다", "이건 식감이 좋다"라며 미식가처럼 평가한다고 전해 놀라움을 자아낸다.
김준현은 "이제는 먹는 게 직업이 아니라 가족의 언어가 됐다"라며 아빠로서의 뿌듯한 미소를 짓는다.
개그맨이자 예능인, 그리고 아빠로서 진심을 보여준 김준현의 유쾌한 '먹방 인생 토크'는 오늘(12일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
