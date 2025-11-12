‘베일드 뮤지션’ 최다니엘 “오디션 MC 첫 도전? 현장 분위기 메이커 자처하며 노력”

기사입력 2025-11-12 14:14


‘베일드 뮤지션’ 최다니엘 “오디션 MC 첫 도전? 현장 분위기 메이커 …

‘베일드 뮤지션’ 최다니엘 “오디션 MC 첫 도전? 현장 분위기 메이커 …

[스포츠조선 조민정 기자] '베일드 뮤지션'을 통해 오디션 프로그램 MC를 맡게 된 배우 최다니엘이 소감을 전했다.

12일 오후 서울 양천구 목동 SBS홀에서는 SBS 스튜디오 프리즘 신규 오디션 예능 '베일드 뮤지션' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 에일리, 폴킴, 신용재, 몬스타엑스 기현, 볼빨간사춘기(안지영), 키스오브라이프 벨, 최다니엘, 이홍희 PD가 참석해 프로그램에 관한 이야기를 나눴다.

아시아 9개국에서 동시에 펼쳐지는 초대형 스케일 오디션 '베일드 뮤지션'은 각국에서 뜨거운 서바이벌을 거쳐 TOP3를 선발하는 여정을 그린다. 오디션은 철저히 베일 뒤에서 실루엣만 보이는 상태로 가창하며 탈락자만 본인의 선택에 따라 얼굴 공개 여부를 결정할 수 있다.

MC로 첫 도전에 나서게 된 최다니엘은 "처음에 제안을 받았을 때 놀랍기도 했고 '왜 저에게?' 하는 생각이 들기도 했다. 그럼에도 저에게 감사하게 제안을 해주신 것에 대해 긍정적으로 생각하고 프로그램을 위해서 노력해야겠다고 생각이 들었다. 제작진과 작가, PD님과 소통을 많이 하고 어느 부분을 신경써야 할 지 논의드리면서 준비했다. 심사위원분들과도 과거 직접 만나뵀던 적은 없었지만 이번 프로그램 하면서 반갑게 인사하고 친근한 분위기 만드려 노력을 많이 했다. 편안한 환경에서 촬영을 잘 임했던 것 같다"고 말했다.

한편 대한민국을 비롯해 각국의 '베일드 뮤지션' TOP3는 내년 1월 '베일드 컵'이란 타이틀로 모두 모여 진정한 보컬 최강자를 가린다. 우승자에게는 드림어스컴퍼니와 매니지먼트 계약 기회가 주어지며 '베일드 컵' 우승자는 아시아투어를 비롯해 SBS '인기가요' 출연과 드라마 OST에 참여할 수 있다.

한편 '베일드 뮤지션'은 12일 0시 넷플릭스에서 공개됐다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서하얀, ♥임창정 저격 "넷째 子, 미래 키 예측에 좌절…남편이 마이너스 요소"

2.

'86세' 전원주, 성형외과서 퇴짜 맞았다 "고칠 곳 너무 많이 못한다고"

3.

이민정, ♥이병헌과 결혼한 이유 "여유 있고 유머러스한 사람"

4.

박미선, 완쾌 없는 유방암 판정 "치료받다 죽을 것 같았다" ('유퀴즈')

5.

'21세' 장원영, 한남동 빌라 137억 전액 현금 매입..김태희도 살던 집

연예 많이본뉴스
1.

서하얀, ♥임창정 저격 "넷째 子, 미래 키 예측에 좌절…남편이 마이너스 요소"

2.

'86세' 전원주, 성형외과서 퇴짜 맞았다 "고칠 곳 너무 많이 못한다고"

3.

이민정, ♥이병헌과 결혼한 이유 "여유 있고 유머러스한 사람"

4.

박미선, 완쾌 없는 유방암 판정 "치료받다 죽을 것 같았다" ('유퀴즈')

5.

'21세' 장원영, 한남동 빌라 137억 전액 현금 매입..김태희도 살던 집

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 박찬호 100억↑ 이게 맞나'…이미 이성 잃었다, KIA·두산·KT·롯데 제대로 붙었다

2.

김하성엔 매우 희소식, "LAD, 비?을 2루수로 데려올 것" 美...ATL, 양키스에 토론토도 KIM 수요층

3.

두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는

4.

"고민 끝에 신청했다" 대반전 FA 접수, 비운의 A등급 외야수 일단 만난다

5.

"괴물 김민재 아스널로?" BBC피셜! KIM-흐비차 발굴한 '나폴리 미다스의 손', 아스널 전격합류 임박

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.