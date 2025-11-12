‘베일드 뮤지션’ 최다니엘 “오디션 MC 첫 도전? 현장 분위기 메이커 …

|
[스포츠조선 조민정 기자] '베일드 뮤지션'을 통해 오디션 프로그램 MC를 맡게 된 배우 최다니엘이 소감을 전했다.
12일 오후 서울 양천구 목동 SBS홀에서는 SBS 스튜디오 프리즘 신규 오디션 예능 '베일드 뮤지션' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 에일리, 폴킴, 신용재, 몬스타엑스 기현, 볼빨간사춘기(안지영), 키스오브라이프 벨, 최다니엘, 이홍희 PD가 참석해 프로그램에 관한 이야기를 나눴다.
MC로 첫 도전에 나서게 된 최다니엘은 "처음에 제안을 받았을 때 놀랍기도 했고 '왜 저에게?' 하는 생각이 들기도 했다. 그럼에도 저에게 감사하게 제안을 해주신 것에 대해 긍정적으로 생각하고 프로그램을 위해서 노력해야겠다고 생각이 들었다. 제작진과 작가, PD님과 소통을 많이 하고 어느 부분을 신경써야 할 지 논의드리면서 준비했다. 심사위원분들과도 과거 직접 만나뵀던 적은 없었지만 이번 프로그램 하면서 반갑게 인사하고 친근한 분위기 만드려 노력을 많이 했다. 편안한 환경에서 촬영을 잘 임했던 것 같다"고 말했다.
한편 대한민국을 비롯해 각국의 '베일드 뮤지션' TOP3는 내년 1월 '베일드 컵'이란 타이틀로 모두 모여 진정한 보컬 최강자를 가린다. 우승자에게는 드림어스컴퍼니와 매니지먼트 계약 기회가 주어지며 '베일드 컵' 우승자는 아시아투어를 비롯해 SBS '인기가요' 출연과 드라마 OST에 참여할 수 있다.
한편 '베일드 뮤지션'은 12일 0시 넷플릭스에서 공개됐다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com