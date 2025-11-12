왕종근, 유언 공개됐다..."함께 고통 받지 말고 요양병원으로 면회도 오…

왕종근, 유언 공개됐다..."함께 고통 받지 말고 요양병원으로 면회도 오지마"

[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 왕종근이 치매에 대한 두려움과 가족을 향한 속마음을 고백했다.

오늘(12일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 아나운서 왕종근과 아내 김미숙이 함께 등장해 근황을 공개한다.

왕종근은 아내와 함께 2년 만에 '퍼펙트 라이프'를 찾았다.

MC 현영이 "그동안 어떻게 지내셨냐" 안부를 묻자, 왕종근은 "치매를 앓으신 장모님을 4년간 모셨는데, 올해 5월에 별세하셨다"며 안타까운 소식을 전했다.

왕종근은 "장모님이 계실 때는 온 가족의 관심과 시선이 모두 장모님께 집중됐었는데, 떠나시고 나니 허탈하기도 하고 마음이 복잡하다"며 심경을 고백했다.

독립한 왕종근 아들이 마음이 헛헛한 부모님 집을 찾아 함께 시간을 보내는 모습이 이어진다.

왕종근은 아들과 드라마 '컨피던스맨KR'을 보던 중 배우 박희순을 보고 "되게 유명한 사람 아니냐?" 말했지만 금방 이름을 떠올리지 못해 패널들을 놀라게 했다.

왕종근은 이어 "아는 사람인데도 이름이 갑자기 생각이 안 날 때가 있다"고 말했고, 이를 들은 패널 이성미는 "맞다. 기억이 잘 안 날 때가 있다"며 공감했다.


왕종근의 아들은 청소를 마친 엄마가 다시 청소기를 들고 나서는 모습을 보고 "요즘 엄마가 너무 깜빡깜빡하신다"며 "요즘 엄마, 아빠 모두 걱정돼서 간단한 검사를 위해 병원을 예약해 뒀다"며 가족과 함께 병원을 찾는 모습이 그려진다.

치매 검사를 마치고 왕종근은 치매에 대한 막연한 두려움을 가족들에게 솔직하게 털어놔 보는 이들을 안타깝게 했다.

왕종근은 가족들에게 "나는 미리 유언을 하겠다. (만약 내가 치매에 걸리면) 절대로 집에서 같이 고통받지 마라. 요양병원에 보내고 면회도 오지 마라. 내 아들도 모르고 내 아내도 누군지 잘 모르면 그게 무슨 의미가 있겠냐?"며 아직 찾아오지 않은 치매에 대한 불안감을 드러냈다. 왕종근의 아내 역시 "우리 둘이 건강해야 재민이가 나처럼 고생을 안 하지 않겠냐"며 치매 예방을 위해 노력하고 있음을 전해 뭉클함을 더했다.

아나운서 왕종근과 아내 김미숙이 함께한 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'는 오늘(12일) 오후 8시 만나볼 수 있다.

