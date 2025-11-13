'美 명문대생' 윤후, 수험생 응원 "노력은 하루 아침 바뀌지 않아, 평소대로 파이팅"

최종수정 2025-11-13 07:02

'美 명문대생' 윤후, 수험생 응원 "노력은 하루 아침 바뀌지 않아, 평…

[스포츠조선 김소희 기자] 미국 명문대 노스캐롤라이나대학교에 재학 중인 가수 윤민수의 아들 윤후가 수험생들에게 따뜻한 응원의 메시지를 전했다.

13일 윤후는 자신의 계정에 "오랜 시간 쌓아온 꾸준한 노력은 하루 아침에 바뀌지 않으니, 평소 실력대로 자신 있게 보여주세요.1년 동안 수고하셨습니다. 수능 파이팅입니다!"라는 글과 함께 자신의 과거 사진 한 장을 공개했다.

사진 속 윤후는 헬멧을 쓰고 카메라를 응시하고 있는 모습으로, 현재와 달리 앳되고 통통한 어린 시절의 모습이 담겨 있어 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

그는 짧지만 진심 어린 글을 통해 수능을 준비한 수험생들의 노고를 격려하며 따뜻한 메시지를 남겼다.


'美 명문대생' 윤후, 수험생 응원 "노력은 하루 아침 바뀌지 않아, 평…
윤후는 2006년 결혼한 윤민수의 슬하 1남으로, 아버지와 함께 2013년 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연하며 큰 사랑을 받았다. 당시 윤후는 밝고 명랑한 성격과 아버지 윤민수와의 다정한 케미스트리로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 이후 성장한 그는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교 채플힐 캠퍼스에서 학업에 전념하고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 가사일 맡은 ♥문원에 경고 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 지켜본다"(어떠신지)[종합]

2.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상..응급실 行 "졸도해 협탁에 찧어"

3.

이채영, 활동 중단하더니 "일본에 집 샀다, 호텔비보다 집세가 저렴"

4.

뉴진스 '완전체', 어도어 복귀 선언..."진심 다한 음악으로 찾아뵐 것"

5.

'11월 결혼' 민아, 온주완♥과 결혼식 동반 참석해 오열 "저도 먼저 갈게요"

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 가사일 맡은 ♥문원에 경고 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 지켜본다"(어떠신지)[종합]

2.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상..응급실 行 "졸도해 협탁에 찧어"

3.

이채영, 활동 중단하더니 "일본에 집 샀다, 호텔비보다 집세가 저렴"

4.

뉴진스 '완전체', 어도어 복귀 선언..."진심 다한 음악으로 찾아뵐 것"

5.

'11월 결혼' 민아, 온주완♥과 결혼식 동반 참석해 오열 "저도 먼저 갈게요"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'

2.

'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄..? 과도한 몸값 부풀리기에 피로도 쌓인다 [미야자키 현장]

3.

'류지현 감독 한숨 나오겠다' LAD 한국계 월드시리즈 우승멤버 토미 현수 에드먼 발목 수술결정, WBC 못 나온다

4.

'252K-98마일' 폰세 SD행 전망 떴다! "메릴 켈리 이후 최고의 복귀 작품 될 것", 美 유턴 최고액 유력

5.

'바람의 손자? 거품 다 빠졌다' 가시밭길 예상되는 SF 이정후의 3년차 시즌, 팀 수뇌부의 불만이 터져나왔다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.