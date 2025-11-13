곽튜브, ♥공무원과 결혼식 전 14kg 감량..비법 공개 '초토화' ('전현무계획')

기사입력 2025-11-13 10:23


[스포츠조선 조윤선 기자] 곽튜브가 14kg 감량 비법을 공개한다.

14일(금) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 5회에서는 전현무-곽튜브가 경북 상주에 뜬 가운데, '대구 출신' 금새록이 '먹친구'로 등판해 엉뚱한 매력을 발산한다.

이날 금새록은 상주의 '느좋(느낌 좋은)' 할매집 식당으로 이동하면서 "'느좋'? '느무 좋다'는 뜻 아니냐"며 엉뚱한 발상을 들이대 모두를 빵 터지게 만든다. 금새록의 밝은 텐션에 현장이 환해진 상황 속, 세 사람은 무려 1960년대에 등기를 낸 할매집 식당에 도착해 자리 잡고 앉는다. 이때, 금새록의 '빨간 양말'을 본 전현무는 "빨간 양말은 어려운데 옷 센스가 있네"라며 웃음을 보이고, 금새록은 "다 제 옷이다. 이런 방송에는 스타일리스트가 (코디) 안하고 제가 한다"고 밝힌다. 그러자 전현무는 "우리 무시하는 거야?"라며 뜬금없이 발끈해 폭소를 안긴다. 나아가 전현무는 "최근 부국제(부산국제영화제) 의상이 화제가 됐더라"고 묻고, 금새록은 "(화제 될 줄) 상상도 못했다. 파격적이기 보단 멋있다고 생각했다"며 비하인드를 털어놓는다.


직후, 세 사람은 건강한 13첩 밑반찬은 물론 산초기름으로 구운 상주 콩 두부, 이븐하게 구워진 생선구이 등이 가득 차려진 할매집 밥상을 받아 먹방에 돌입한다. 먹방에 한창이던 중, 전현무는 "관심 분야가 무엇인지?"라고 묻고, 금새록은 "최근 복싱으로 인천 전국대회에서 우승했다. 복싱 하다가 근육이 커졌다"고 답한다. 그러자 전현무는 "어깨는 우리 셋 중 제일 넓은 것 같다"고 화답(?)해 폭소를 일으키고, 결혼식 전 무려 14kg을 감량했던 곽튜브는 자신의 다이어트 비밀을 털어놓는다.

과연, 현장을 초토화시킨 곽튜브만의 다이어트 비법이 무엇인지 궁금증이 치솟는 가운데, 모두의 위장을 벌떡 일으킨 할매집 밥상의 정체와 세 사람의 경북 상주 먹트립 현장은
14일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획3' 5회에서 확인할 수 있다.

