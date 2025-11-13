[SC현장]현빈 "'메이드 인 코리아', 봐야 하는 이유? 잘생겼으니까……

|
[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] 현빈이 '메이드 인 코리아'를 봐야할 이유를 설명했다.
이어 "각 캐릭터만의 이야기가 있고, 공통점이 있다. 개개인과의 욕망과 부딪힘 속에서 나타나는 감정들을 시리즈 통해서 보시고 즐겨주시면 좋겠다"라고 바랐다.
끝으로 꼭 봐야하는 이유에 대해서 현빈은 "잘 생겼으니까? 보고 얘기하시죠"고 답했다.
디즈니+ 오리지널 '메이드 인 코리아'는 12월 24일 첫 공개된다.
한편, '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC(아태지역) 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 이날 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐다. 이 행사에는 약 100여명의 한국 취재진을 포함, 일본, 미국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 호주, 멕시코, 브라질 등 14개 국가 전세계 400여명의 취재진이 참석했다.
