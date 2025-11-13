'윤정수♥' 원진서, 임신 6개월에 드레스 투어 도와준 동생에 감동 "최고야"

기사입력 2025-11-13 16:42


'윤정수♥' 원진서, 임신 6개월에 드레스 투어 도와준 동생에 감동 "최…

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 겸 필라테스 강사 원진서가 가족과 남편 윤정수에게 고마운 마음을 표현했다.

원진서는 12일 결혼식을 앞두고 웨딩드레스 투어에 나선 후기를 전했다.

원진서는 "신랑과 여동생 없이는 드레스 절대 못 골랐을 나"라며 "6개월 임산부의 몸으로 2시간 걸려 아침 출근 시간에 넘어와 준 여동생..정말 최고 고맙다"고 여동생에게 감사의 마음을 드러냈다.


'윤정수♥' 원진서, 임신 6개월에 드레스 투어 도와준 동생에 감동 "최…
이어 "너무 예쁜 드레스를 입을 수 있게 해주고 옆에서 내내 안심시켜준 여보, 정말 고마워 #최강조합 #너무 행복했다 #내가 잘할게"라고 윤정수에게도 애정을 드러냈다.

이와 함께 원진서는 여동생, 윤정수와 함께 티 타임을 가진 화목한 사진을 공개해 훈훈함을 자아냈다.

한편 원진서와 윤정수는 오는 30일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다. 사회는 윤정수의 가상 아내였던 김숙이 맡고, 축가는 가수 쿨의 이재훈이 부른다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

2.

김상욱 교수, 심근경색 전조 증상 있었다 "속이 거북하고 소화 안 돼" ('유퀴즈')

3.

송가인, 스태프 식비만 한 달 4천만원 "한 끼에 70만원..매니저 30kg 쪘다"

4.

‘줄리엔강♥’ 제이제이, 빨간 비키니로 선보인 건강미…완벽 11자 복근[SCin스타]

5.

이민정, 두 자녀 병수발하다 결국 병원行 "♥이병헌은 출장..밥도 못 삼켜"

연예 많이본뉴스
1.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

2.

김상욱 교수, 심근경색 전조 증상 있었다 "속이 거북하고 소화 안 돼" ('유퀴즈')

3.

송가인, 스태프 식비만 한 달 4천만원 "한 끼에 70만원..매니저 30kg 쪘다"

4.

‘줄리엔강♥’ 제이제이, 빨간 비키니로 선보인 건강미…완벽 11자 복근[SCin스타]

5.

이민정, 두 자녀 병수발하다 결국 병원行 "♥이병헌은 출장..밥도 못 삼켜"

스포츠 많이본뉴스
1.

개막전 유격수의 충격 은퇴! 감독이 먼저 찾았는데.. 구단 만류도 뿌리쳤다 → "올 시즌 거의 야구를 안 했다고 하더라" [미야자키 현장]

2.

"욕 먹을까 두렵다" 돈 쓸건데 왜 계약 소식 안들리나. 구단들 속사정 있다

3.

'충격! 2019 류현진 > 2025 야마모토, 팩트다!' 월드시리즈 MVP 야마모토 사이영상 투표 3위. 1, 2위표 제로

4.

'내가 그리웠니?' 불운한 에이스 수술 후 훈련 재개…"복귀에 한 걸음 다가섰다"

5.

LA 올림픽 야구 폼나네...모두가 뛰어보고 싶고, 가보고 싶은 다저 스타디움에서 '열전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.