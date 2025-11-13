아이유에 변우석, 이 조합 디즈니+ 통해 전세계로..'21세기 대군부인'…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 아이유와 변우석의 만남, '21세기 대군부인'이 디즈니+와 함께한다.
먼저 드라마 '폭싹 속았수다'로 제4회 청룡시리즈어워즈 여우주연상, 제20회 서울드라마어워즈 K-드라마부문 여자연기자상 등 시상식을 휩쓸고 '나의 아저씨', '호텔 델루나' 등 작품마다 대중들의 심금을 울리는 깊이 있는 연기를 선사한 아이유가 모든 것을 다 가졌지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자 '성희주' 역을 맡았다. 뛰어난 외모와 명석한 두뇌, 승부욕까지 갖춘 능력 있는 경영인이지만 신분의 한계로 할 수 없는 것들을 넘어서기 위해 계약결혼을 선택하는 당찬 캐릭터이다.
이어 '선재 업고 튀어'로 대한민국 모두의 가슴을 두근거리게 만들며 대세 중의 대세로 자리매김한 변우석은 왕족의 신분 말고는 아무 것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군 '이완' 역을 연기한다. 빛나서도 소리 내서도 안 되는 왕실의 차남이란 자리로 인해 불꽃같은 마음을 숨기고 살아가는 인물이다. 각자의 아픔과 부딪힌 벽으로 인해 비슷한 처지이나 그간 다른 선택을 하고 살아온 두 사람은, 서로를 통해 인생의 전환점을 만나 새로운 내면을 마주하고 남다른 감정을 겪게 된다. 아이유와 변우석은 이런 캐릭터의 다층적인 변화를 섬세하게 표현하며 묵직한 존재감과 동시에 설레는 케미스트리를 선보일 예정이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com