김연아, ♥고우림과 연애 시절 애칭은 '당근이'…"3년간 비밀 지키기 위…

[스포츠조선 이우주 기자] '편스토랑' 포레스텔라가 고우림과 김연아의 연애 시절 비밀을 지켜주기 위한 애칭을 공개한다.

13일 KBS2 '신상출시 편스토랑' 측은 '우리 당근이. 포레스텔라 멤버들끼리만 부른 퀸연아의 이름, 당근?! 3년 비밀 연애 성공기'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

고우림은 포레스텔라 멤버들을 초대해 코스 요리를 대접하기로 했다. 당근 요리가 나오자 조민규는 "어떻게 보면 이게 러브스토리를 담은 음식일 수도 있다. 하필 첫 번째 음식부터 당근이 왜 나오나 했다"고 말을 꺼냈고 고우림은 쑥스러워해 눈길을 모았다.

조민규는 "우리가 초반에 두 분이 연애를 하실 때 3년을 비밀을 지키지 않았냐. 그렇지만 우리도 그분(김연아)에 대해서 언급은 해야 되지 않냐. 우리가 네 명만 있는 게 아니라 항상 스태프도 있고 주변에 다 있으니까 명칭을 하나 만들어야 되는데 아무도 그 분을 연상시킬 수 없는 단어를 뭘로 할까 하다 생각한 게 당근이었다"고 당근에 얽힌 남다른 비화를 밝혔다.

고우림은 "그때 민규형이 '그냥 당근이라 하라' 했다"며 "(멤버들이) '당근이 와?', '당근이 온대?'(했다)"라고 밝혔다.


강형호는 "나는 단톡방에 아직도 당근이라고 저장되어있다"고 말했고 강형호도 "한동안은 실제로 당근 씨라고 불렀다. 그 호칭을 그렇게 오래 쓸 줄 몰랐다"고 밝혔다. 고우림은 "요즘에도 가끔 귀엽게 '당근아' 라고 부를 때가 있다"고 덧붙였다.

그런가하면 멤버들은 김연아의 요리 실력을 극찬하기도 했다. 강형호는 "당근이가 요리를 잘한다. 간이 잘 맞는다"고 말했고 조민규는 "나폴리탄 스파게티 진짜 맛있었다"고 밝혔다.

이에 강형호도 "난 김치볶음밥 간이 딱 맞아서 깜짝 놀랐다"고 극찬했고 배두훈도 "청담동에서 파는 것보다 맛있었다"고 너스레를 떨었다.


그러자 고우림은 "김치볶음밥이 간단한 거 같아도 간 맞추는 게 어렵다"며 "전 제가 더 잘 하는 줄 알았는데 저보다 훨씬 잘한다. 혀가 다르다. 감각이 (남다르다)"라고 아내 사랑을 드러냈다.

