올데프 애니 "신세계 정유경 회장 母, 지금은 스스로 '애니맘'이라 한다…

기사입력 2025-11-14 12:06


[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버이자 신세계 정유경 회장의 장녀로 알려진 애니(Annie)가 JTBC '아는 형님'에서 모친과의 일화를 공개한다.

15일 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 지난 6월 혜성같이 등장한 괴물 신인 ALLDAY PROJECT(올데이 프로젝트)가 처음으로 출연한다.

이날 애니는 "부모님이 아이비리그 합격해야 가수의 꿈을 허락해 준다고 하셨는데, 합격 못할 줄 알고 그러신 것 같다"라는 솔직한 발언으로 웃음을 자아낸다.

이어 "활동명 애니는 영어 유치원에 다닐 때 원장 선생님이 지어준 이름이다"라며 "미국에서만 쓰다가 데뷔 후엔 부모님도 애니라고 부르고, 엄마는 본인을 애니 맘이라고 칭하신다"라며 귀여운 일화를 전한다.

또한, 구수한 사투리로 시선을 집중시키며 등장한 울산 출신 타잔은 경상도 출신 강호동과의 특별한 인연을 밝혀 형님들을 폭소케 한다.

이어 장발 헤어스타일에 대해 "헤어를 받는 데 걸리는 시간이 여자 멤버들과 비슷하다"라는 귀여운 투정으로 웃음을 더한다.

베일리는 "13살 때부터 안무가 활동을 시작해 빅뱅 태양, 블랙핑크 리사, 샤이니, 레드벨벳, 에스파 등 다양한 아이돌 그룹 안무에 참여했다"라고 밝힌다.

이에 멤버들은 "올데이 프로젝트의 안무도 다 베일리가 만들었다. 안무 가르쳐줄 땐 평상시 모습과 굉장히 다르다"라고 비하인드를 공개한다.


또한, 베일리는 직접 참여한 안무를 선보이며 남다른 바이브로 시선을 사로잡는다.

이밖에도 우찬은 "데뷔 전 한 프로그램에서 이수근의 랩 선생님이었다"라고 밝혀 눈길을 끈다.

이어 "과거 화제가 됐던 '산타 밈' 때문에 대중교통에서 모르는 사람이 '산타 없다, 우찬아'라고 말하고 가거나, 모르는 번호로 전화가 와서 '산타 없다'라고 끊는 사람들도 있었다"라는 일화를 공개한다.

한편, 영서는 "데뷔 전, 회사에서 준 예명 리스트를 보고 충격을 받아 본명으로 활동하겠다고 했다"라고 밝혀 어떤 예명 후보가 있었을지 궁금증을 자아낸다.

올데이 프로젝트가 교복 버전으로 최초 공개하는 히트곡 메들리와 신곡 'ONE MORE TIME' 무대, 그리고 예능감 가득한 다양한 에피소드는 15일 오후 9시 '아는 형님'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com

