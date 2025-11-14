올데프 애니 "신세계 정유경 회장 母, 지금은 스스로 '애니맘'이라 한다…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버이자 신세계 정유경 회장의 장녀로 알려진 애니(Annie)가 JTBC '아는 형님'에서 모친과의 일화를 공개한다.
이어 "활동명 애니는 영어 유치원에 다닐 때 원장 선생님이 지어준 이름이다"라며 "미국에서만 쓰다가 데뷔 후엔 부모님도 애니라고 부르고, 엄마는 본인을 애니 맘이라고 칭하신다"라며 귀여운 일화를 전한다.
또한, 구수한 사투리로 시선을 집중시키며 등장한 울산 출신 타잔은 경상도 출신 강호동과의 특별한 인연을 밝혀 형님들을 폭소케 한다.
베일리는 "13살 때부터 안무가 활동을 시작해 빅뱅 태양, 블랙핑크 리사, 샤이니, 레드벨벳, 에스파 등 다양한 아이돌 그룹 안무에 참여했다"라고 밝힌다.
이에 멤버들은 "올데이 프로젝트의 안무도 다 베일리가 만들었다. 안무 가르쳐줄 땐 평상시 모습과 굉장히 다르다"라고 비하인드를 공개한다.
또한, 베일리는 직접 참여한 안무를 선보이며 남다른 바이브로 시선을 사로잡는다.
이밖에도 우찬은 "데뷔 전 한 프로그램에서 이수근의 랩 선생님이었다"라고 밝혀 눈길을 끈다.
이어 "과거 화제가 됐던 '산타 밈' 때문에 대중교통에서 모르는 사람이 '산타 없다, 우찬아'라고 말하고 가거나, 모르는 번호로 전화가 와서 '산타 없다'라고 끊는 사람들도 있었다"라는 일화를 공개한다.
한편, 영서는 "데뷔 전, 회사에서 준 예명 리스트를 보고 충격을 받아 본명으로 활동하겠다고 했다"라고 밝혀 어떤 예명 후보가 있었을지 궁금증을 자아낸다.
올데이 프로젝트가 교복 버전으로 최초 공개하는 히트곡 메들리와 신곡 'ONE MORE TIME' 무대, 그리고 예능감 가득한 다양한 에피소드는 15일 오후 9시 '아는 형님'에서 확인할 수 있다.
