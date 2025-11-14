손담비, 출산 7개월 만에 장착한 '뼈말라' 복근 "운동한 보람 있죠?"

기사입력 2025-11-14 14:15


손담비, 출산 7개월 만에 장착한 '뼈말라' 복근 "운동한 보람 있죠?"

손담비, 출산 7개월 만에 장착한 '뼈말라' 복근 "운동한 보람 있죠?"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 손담비가 출산 7개월 차라는 게 믿기지 않는 선명한 복근을 자랑했다.

손담비는 14일 "운동한 보람이 있쥬?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 운동을 마친 손담비의 복근 인증샷이 담겼다. 배가 훤히 드러난 톱에 레깅스를 입은 채 거울 셀카를 찍은 손담비는 출산한 엄마라는 게 믿기지 않을 정도로 탄탄한 복근을 자랑했다.

출산 후 꾸준히 운동을 하며 몸매를 가꾼 손담비의 땀의 결실이 돋보인다. 특히 살이 쏙 빠져 '뼈말라' 몸매가 된 손담비는 늘씬하지만 근육이 가득찬 몸매를 자랑해 눈길을 모은다.

한편, 손담비는 2022년 스피드스케이팅 국가대표 출신 이규혁과 결혼, 지난 4월 시험관 임신을 통해 딸 해이 양을 품에 안았다.

wjlee@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재산 1조설' 김재중, 재산 관리법 최초 공개 "통장 잔고 0원으로 만들어"

2.

오은영, 대장암 투병 심경 "내가 이러니까 암에 걸렸지 싶어" ('불후')

3.

'미성년 성폭행' 엑소 출신 크리스, 사망설 재점화...여러 버전의 '죽음 루머' 난무

4.

박명수, '해외 남녀 혼탕' 갔다 제대로 당했다…"남자 스태프만 우르르"

5.

[단독] 박규영, 박형식의 '독사♥'된다..'각잡힌 로맨스' 주인공

연예 많이본뉴스
1.

'재산 1조설' 김재중, 재산 관리법 최초 공개 "통장 잔고 0원으로 만들어"

2.

오은영, 대장암 투병 심경 "내가 이러니까 암에 걸렸지 싶어" ('불후')

3.

'미성년 성폭행' 엑소 출신 크리스, 사망설 재점화...여러 버전의 '죽음 루머' 난무

4.

박명수, '해외 남녀 혼탕' 갔다 제대로 당했다…"남자 스태프만 우르르"

5.

[단독] 박규영, 박형식의 '독사♥'된다..'각잡힌 로맨스' 주인공

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 단독' 토트넘 눈물 펑펑→'1150억 증발' 손흥민 공백 상상초월..."SON 이탈, 계약 문제 영향"

2.

홍명보호 경사! 韓 역사상 최초 월드컵 2포트, 거의 다 왔다...23위 에콰도르, 캐나다와 0-0 무 '볼리비아-가나전 충격패 절대 금물'

3.

'SON 빈자리 너무 크다' 토트넘, '손흥민 대체자 찾기' 또또 난항…'7000만 파운드 스타' 영입 경쟁→리버풀 참전

4.

"수리남이란 나라를 아는가?" 영화에 나온 그 수리남, 사상 첫 월드컵 진출 눈앞…'랭킹 126위+63만 소국'의 돌풍

5.

키움 히어로즈, 서울시설공단과 함께하는 일일야구교실 성료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.