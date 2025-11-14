'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] MBC '나 혼자 산다'에 출연한 레전드 축구선수 '제시 린가드'가 능숙하게 K-뷰티숍 쇼핑을 즐기는 모습이 포착돼 시선을 강탈한다. 두 눈을 의심케(?) 하는 그의 반전 일상에 무지개 회원들도 깜짝 놀란다.
오늘(14일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 최초 공개되는 축구 선수 '제시 린가드'의 한국 살이와 '박테리우스'에서 탈피한(?) '테리우스' 임우일의 모습이 공개된다.
가장 먼저 제시 린가드의 눈길을 끈 곳은 마스크팩 존. 신중하게 마스크팩을 골라 차곡차곡 장바구니에 담은 그는 직원에게 아이 마스크와 페이스 크림을 추천받기도. 테스터까지 해본 그는 만족스러운 미소로 "듀 개! 듀 개!"를 외쳐 웃음을 자아낸다.
코드 쿤스트는 "내가 눈으로 보고 있는 그림이 맞나?"라며 신기해하고, 기안84도 "약간 어벤져스가 김밥집에 있는 것 같다"라며 믿기지 않는 반응을 보인다. 이에 전현무가 "AI 영상 아닙니다"라고 말해 폭소를 자아낸다. 완벽하게 'K-패치'된 제시 린가드의 또 다른 일상은 어떨지 본 방송에 대한 기대감을 높인다.
그런가 하면 개그맨 임우일이 찐친 홍윤화의 가게 오픈을 돕기 위해 망원동 전통시장에 방문한 모습도 공개된다. 두 사람은 장을 보기 앞서 떡볶이, 김밥, 어묵, 튀김 등 분식 가게에 들러 배를 든든하게 채운다. 이때 임우일이 홍윤화에게 "내가 사 줄게!"라고 선언해 모두를 놀라게 한다.
앞서 임우일은 다양한 촬영 현장에서 받은 테이크아웃 커피를 모아 재탕해 마실 정도로 투철한 절약 정신을 보여준 바 있다. 그의 깜짝 선언에 홍윤화는 "진짜야?"라며 감격한다. 임우일은 그동안 자신을 챙겨준 홍윤화에게 고마움을 표하며 "이제 그 정도는 베풀 수 있으니까"라며 흐뭇한 미소를 짓는다.
임우일이 1만 2000원을 쿨하게 결제하며 '테리우스'의 품위를 인증하는 동안, 홍윤화는 역사적인(?) 순간을 카메라에 담는다. 이에 임우일은 "제 선행(?)이 계속됩니다"라며 뿌듯해하자, 전현무는 "저걸 선행이라 불러요?"라며 웃는다. 무지개 회원들은 "무무는 천사야, 옥황상제야"라고 말해 폭소를 자아낸다. 희극인 협회도 놀랄 임우일의 '계속되는 선행(?)'은 어떤 모습일지 기대를 모은다.
한국살이에 완벽히 적응한 제시 린가드의 모습은 오늘(14일) 밤 11시 10분, '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.