장윤주, 악플 읽고 결국 눈물..외모 폄하·헤어 지적까지 '충격'

최종수정 2025-11-15 10:33

장윤주, 악플 읽고 결국 눈물..외모 폄하·헤어 지적까지 '충격'

[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 배우 장윤주가 '악플 읽기'에 도전했다.

15일 장윤주의 유튜브 채널에는 '장윤주, 댓글 읽고 운 사연은? 부세미 비하인드 대공개(더듬이 헤어, 캐스팅 비하인드, 악역 도전..)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

최근 인기리에 종영한 드라마 '착한여자 부세미'에서 악역 가선영 역으로 존재감을 뽐낸 장윤주. 이날 장윤주는 선플&악플 읽기에 나섰다. 제작진은 "선플의 비율이 8이고 악플이 2이다"라고 전했다.

장윤주는 시작부터 "못생겼는데 매력있다"는 선플인지 악플인지 모를 댓글을 읽어 혼란스러워했다. 장윤주는 "난 내 얼굴 좋아하는데..내가 못 생겼느냐"고 되물으며 당황스러워했다.

이어 장윤주는 "윤주님 연기 살살해요. 연기자들도 먹고 살아야지"라는 댓글을 읽고는 "나도 먹고 살아야한다"고 답해 웃음을 자아냈다.


장윤주, 악플 읽고 결국 눈물..외모 폄하·헤어 지적까지 '충격'
또 "장윤주 헤어 못 보겠다. 스프레이로 넘겨서 붙여주고 싶다"는 댓글에는 "이 머리의 포인트는 조금 떠 있어야한다. 이 머리 한가닥에서 초능력이 나온다"고 답했다.

장윤주는 "모델인데 연기가 되는 느낌. 못 생겨서 열 받는데 헤어스타일까지 킹 받는다. 신은 참 공평한듯"이라는 댓글에는 "내가 아직도 '못친소'에 초대받을 거라고 생각하느냐. 그건 옛날이다. 그리고 난 단 한번도 못생긴 적이 없었다"고 당당하게 밝혔다.

'미스캐스팅'이라는 의견도 있었다. 이에 대해 장윤주는 "자꾸 나한테 미스캐스팅이라는 얘기들을 하는데, 너희가 캐스팅 디렉터냐. 나 감독님이 픽한 사람이다"라고 자부심을 드러냈다.


이후 장윤주는 "갑자기 악플을 읽고 눈물이 났다"며 내심 속상한 기색을 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 가짜 같다고" ('인영인영')

2.

박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' ('나혼산')

3.

배정남, 지독한 펫로스 증후군에 눈물..."우리 딸 편안히 쉬거라"

4.

유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비서진')

5.

자우림 김윤아, '뇌 신경마비' 투병 심경..."언제 사람 죽을지 몰라" ('더 시즌즈')

연예 많이본뉴스
1.

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 가짜 같다고" ('인영인영')

2.

박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' ('나혼산')

3.

배정남, 지독한 펫로스 증후군에 눈물..."우리 딸 편안히 쉬거라"

4.

유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비서진')

5.

자우림 김윤아, '뇌 신경마비' 투병 심경..."언제 사람 죽을지 몰라" ('더 시즌즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

2.

[현장이슈]"5분 뛰라고 한국 부른건가" 태극마크 2개월차 카스트로프의 현 스코어는 '벤치', 손흥민처럼 시간이 필요해

3.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

4.

2006년 4강의 기적, 분위기가 난다. 대표팀 단골 류지현이 느낀 22.1세의 NEW 대표팀. 밝기만 한게 아니다

5.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.