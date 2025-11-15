장윤주, 악플 읽고 결국 눈물..외모 폄하·헤어 지적까지 '충격'

|
[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 배우 장윤주가 '악플 읽기'에 도전했다.
장윤주는 시작부터 "못생겼는데 매력있다"는 선플인지 악플인지 모를 댓글을 읽어 혼란스러워했다. 장윤주는 "난 내 얼굴 좋아하는데..내가 못 생겼느냐"고 되물으며 당황스러워했다.
이어 장윤주는 "윤주님 연기 살살해요. 연기자들도 먹고 살아야지"라는 댓글을 읽고는 "나도 먹고 살아야한다"고 답해 웃음을 자아냈다.
장윤주는 "모델인데 연기가 되는 느낌. 못 생겨서 열 받는데 헤어스타일까지 킹 받는다. 신은 참 공평한듯"이라는 댓글에는 "내가 아직도 '못친소'에 초대받을 거라고 생각하느냐. 그건 옛날이다. 그리고 난 단 한번도 못생긴 적이 없었다"고 당당하게 밝혔다.
'미스캐스팅'이라는 의견도 있었다. 이에 대해 장윤주는 "자꾸 나한테 미스캐스팅이라는 얘기들을 하는데, 너희가 캐스팅 디렉터냐. 나 감독님이 픽한 사람이다"라고 자부심을 드러냈다.
이후 장윤주는 "갑자기 악플을 읽고 눈물이 났다"며 내심 속상한 기색을 드러냈다.
