지상렬, 55세에 첫 육아 도전...11살 조카 손녀 맡고 '멘붕'

기사입력 2025-11-15 09:21


지상렬, 55세에 첫 육아 도전...11살 조카 손녀 맡고 '멘붕'

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 지상렬이 생애 최초 육아를 경험한다.

15일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지상렬의 좌충우돌 육아 체험기가 공개된다.

이날 지상렬은 바쁜 조카를 대신해 11세 조카 손녀 돌보기에 도전한다. 난생처음 혼자 아이를 맡게 된 그는 미리 알아둔 키즈카페로 향하고, 손녀에게 "잘생긴 연예인이 온다"고 말하며 기대감을 높인다.

하지만 잠시 뒤 등장한 인물은 바로 '개그계 대표 비주얼' 오정태와 오지헌. 결혼 선배이자 육아 베테랑인 두 사람은 지상렬의 긴급 SOS를 받고 든든한 지원군으로 합류하지만, 손녀는 예상치 못한 등장에 당황한다. 이어 두 사람은 각자의 육아 노하우를 살린 '맞춤형 돌봄 스킬'을 전수하며 웃음을 자아낸다.

'개그계 대표 비주얼' 3인방이 뭉친 만큼 입담 향연도 폭발한다. 자신과 닮은 딸들의 '아빠 DNA 토크'부터 웃기고 슬픈 가족 에피소드까지, 현실감 넘치는 토크가 현장을 웃음바다로 만든다.

또한 오정태와 오지헌은 최근 쇼호스트 신보람과 핑크빛 기류를 이어가고 있는 지상렬에게 "연애가 너무 서툴다"며 자칭 '연애 고수'다운 플러팅 조언을 대방출한다. 오정태는 "좋아하는 이성 앞에선 다쳐서 모성 본능 자극하라"고, 오지헌은 "나보다 못생긴 사람을 주변에 깔아서 눈을 마비시켜라"라며 남다른 조언을 쏟아내 폭소를 유발한다.

이에 지상렬은 그들이 아내에게 '사랑한다'는 문자를 보냈을 때 어떤 반응이 올지 궁금증을 던진다. 이를 지켜보던 MC들에게도 같은 질문을 하자, 은지원은 "신혼이니 바로 사랑해하며 답이 올 것"이라며 신혼의 달콤함을 숨기지 않는다. 이어 이요원은 "난 큰일 난다. 무슨 일 있는 줄 안다"라며 현실 부부다운 공감을 더해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

개그계 '비주얼 3인방'이 선보이는 거침없는 입담과 폭소 케미는 15일(토) 밤 10시 35분 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 가짜 같다고" ('인영인영')

2.

박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' ('나혼산')

3.

배정남, 지독한 펫로스 증후군에 눈물..."우리 딸 편안히 쉬거라"

4.

유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비서진')

5.

자우림 김윤아, '뇌 신경마비' 투병 심경..."언제 사람 죽을지 몰라" ('더 시즌즈')

연예 많이본뉴스
1.

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 가짜 같다고" ('인영인영')

2.

박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' ('나혼산')

3.

배정남, 지독한 펫로스 증후군에 눈물..."우리 딸 편안히 쉬거라"

4.

유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비서진')

5.

자우림 김윤아, '뇌 신경마비' 투병 심경..."언제 사람 죽을지 몰라" ('더 시즌즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

2.

[현장이슈]"5분 뛰라고 한국 부른건가" 태극마크 2개월차 카스트로프의 현 스코어는 '벤치', 손흥민처럼 시간이 필요해

3.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

4.

2006년 4강의 기적, 분위기가 난다. 대표팀 단골 류지현이 느낀 22.1세의 NEW 대표팀. 밝기만 한게 아니다

5.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.