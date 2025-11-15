지상렬, 55세에 첫 육아 도전...11살 조카 손녀 맡고 '멘붕'

|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 지상렬이 생애 최초 육아를 경험한다.
하지만 잠시 뒤 등장한 인물은 바로 '개그계 대표 비주얼' 오정태와 오지헌. 결혼 선배이자 육아 베테랑인 두 사람은 지상렬의 긴급 SOS를 받고 든든한 지원군으로 합류하지만, 손녀는 예상치 못한 등장에 당황한다. 이어 두 사람은 각자의 육아 노하우를 살린 '맞춤형 돌봄 스킬'을 전수하며 웃음을 자아낸다.
'개그계 대표 비주얼' 3인방이 뭉친 만큼 입담 향연도 폭발한다. 자신과 닮은 딸들의 '아빠 DNA 토크'부터 웃기고 슬픈 가족 에피소드까지, 현실감 넘치는 토크가 현장을 웃음바다로 만든다.
이에 지상렬은 그들이 아내에게 '사랑한다'는 문자를 보냈을 때 어떤 반응이 올지 궁금증을 던진다. 이를 지켜보던 MC들에게도 같은 질문을 하자, 은지원은 "신혼이니 바로 사랑해하며 답이 올 것"이라며 신혼의 달콤함을 숨기지 않는다. 이어 이요원은 "난 큰일 난다. 무슨 일 있는 줄 안다"라며 현실 부부다운 공감을 더해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
개그계 '비주얼 3인방'이 선보이는 거침없는 입담과 폭소 케미는 15일(토) 밤 10시 35분 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.
