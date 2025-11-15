유재석, 국민 MC 무게감 드러난 고백 "측근 한숨만 들어도 심장 철렁"

유재석, 국민 MC 무게감 드러난 고백 "측근 한숨만 들어도 심장 철렁"

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 유재석이 매니저의 한 마디에도 긴장했던 순간을 털어놨다.

15일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 '세 번째 가짜의 삶은 핑계고｜EP.93'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 유재석, 조세호, 지석진, 홍진경은 다양한 이야기를 나눴다.

이날 조세호는 자신의 MBTI에 대해 "저는 대문자 ENFP다"라며 "상상을 많이한다. 아직 일어나지 않은 일을 미리 앞서서 걱정한다"고 자신의 성격에 대해 밝혔다.


이에 홍진경은 지금은 ISTJ지만 INTJ였던 시절 있던 일화를 들려줬다.

그는 "비행기 이륙 직전에 매니저한테 전화가 왔다. 울면서 '누나 제가 공항에 모시러 나갈게요. 라엘이(홍진경 딸)가..'라고 하더라. 그런데 뒷말을 다 듣기도 전에 비행기가 이륙했다"며 "그때 진짜 지옥을 맛 봤다. 거의 숨을 못 쉬었다. 최악의 상황까지 생각했다. 근데 알고봤더니 딸이 미끄럼틀 타다가 넘어진거였다. 매니저가 오바하는 걸로 유명하다"고 털어놨다.

이후 매니저의 말 한마디에 긴장하고 놀랐던 사연들이 쏟아져 나오자 유재석은 "워낙 요즘 세상에 놀랄 일들이 많다 보니, 측근이나 매니저가 한숨만 쉬어도 심장이 철렁 내려앉는다"고 고백해 눈길을 끌었다.

